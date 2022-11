Desde la playa, Erika Buenfil confirma con esta foto por que es una de las mujeres más hermosas del mundo

Erika Buenfil hace décadas que es considerada una de las mujeres más bellas de México. La famosa actriz de cine y telenovelas, cuenta con un rostro angelical mezclado con uno de los cuerpos despampanantes de toda las épocas. Un poco alejada de la pantalla chica, Erika deja sus encantos por las redes sociales.

Instagram y TikTok son las redes sociales donde Buenfil ha decidido tener el mayor contacto con sus fanáticos. Solo en su cuenta de la camarita, ya ha llegado a los 5 millones de seguidores y más de 9 mil publicaciones entre fotos y videos. Esto demuestra el porque son las redes que más impactan en la vida de la actriz.

Erika Buenfil. Fuente: Archivo.

Y fue en Instagram donde Erika Buenfil subió una gran foto de su época dorada. En la imagen se puede ver a la actriz posando en un velero de una forma muy sexy y como mirando al horizonte. En esa foto escribió “#tbt. #Acapulco. Sol”, donde hace referencia a sus veranos en ese paradisiaco lugar.

Una vez que la foto fue subida, Instagram debe hacer sentido un terremoto ya que no pararon de llegar like y comentarios de los más diversos. Con apenas 4 horas de estar colgada la imagen en la red social, ya se pueden ver 2 mil me gusta y un centenar de comentarios donde la catalogan “la sirena de Acapulco”.

Erika Buenfil. Fuente: Instagram @erikabuenfil50

Definitivamente Erika Buenfil causo una gran sensación, pues los comentarios de ser sirena se le agregaron otro como: “Sigues bellísima siempre quedan los recuerdos bonitos no bonitos pero amarnos nosotras mismas e ve Guapísima”” querida Erika” “HERMOSAAAAAAA” “Maravillosa como siempre”. Sin dudas la actriz rompió Instagram esta vez.