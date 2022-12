Fue protagonista de más de 100 películas en el Cine de Oro y se quitó la vida de la peor manera

Pedro Armendáriz, fue uno de los actores del Cine de Oro mexicano más reconocidos de la industria y uno de los galanes de aquella época junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, quienes conformaron el grupo de artistas más icónico de aquellos tiempos, caracterizado por su robusta personalidad

Pedro Armendáriz se codeó con grandes artistas Foto: Twitter @andregrupo

Sin embargo, la muerte del actor que falleció a los 51 años de edad fue una de las más terribles y nostálgicas que han ocurrido en la historia, por la forma en que partió de este mundo terrenal. Cabe destacar que a Pedro no le gustaban los hospitales, ya que solían ponerlo muy triste y sobre todo nervioso.

No obstante, la primera vez que estuvo en un nosocomio, fue al medio día de un 18 de junio de 1963, el padre del también actor Pedro Armendariz Jr., se encontraba en la sala de Oncología del Hospital de la Universidad de Los Ángeles, California, en Westwood, donde sus familiares trataron de que el espacio fuera acogedor para él, donde estaba adornado de flores, tenía suficientes libros y una ventana con vista al exterior para mejorar su humor.

Y es que durante las grabaciones de "Desde Rusia con Amor", siendo esta la segunda cinta de James Bond en la que participaría con un papel coprotagónico, habría sufrido fuertes dolores en sus huesos, donde le habían diagnosticado cáncer de cadera mientras filmaba en la ciudad de Londres y Estambul con el personaje de "Ali Kerim Bey", quien regresó a territorio mexicano muy triste por la noticia; sin embargo, pudo concluir de grabar la película no solo por su compromiso, sino por la jugosa cantidad que le pagaría por ser el principal aliado del Agente 007, dinero que le permitiría dejar un patrimonio y seguridad financiera para su familia.

Pedro Armendáriz fue un gran actor del Cine de Oro

La terrible muerte de Pedro Armendáriz

Se han cumplido 59 años del fallecimiento del gran histrión, Pedro Armendáriz, quien a escondidas, metió al hospital donde estaba internado una pistola Magnum 357, oculta entre sus pertenencias personas, quien fijó sus ojos en el arma de fuego y tomó una dura decisión, ya que no tardaría en llegar su esposa y el médico para seguir acompañándolo en un difícil momento que atravesaba, hasta que se jaló el gatillo, quedando recostado en la cama el hospital.

La última conversación

Antes de su muerte, Pedro se pudo despedir de su familia antes de terminar con su vida. Carmen Pardo Bohr, esposa del actor estaba leyendo el periódico en un sillón junto a la cama; sus hijos Pedro y Carmen de 23 y 17 años respectivamente, estaban en México y se habían despedido de ellos antes de viajar, quienes ya conocían su diagnóstico y sabían que las posibilidades de sobrevivir de esta enfermedad disminuían con cada días que pasaba.

Carmelita, ¿Por qué no te vas a comer?, dijo Pedro a su esposa; sin embargo, Carmen lo miró y le dijo: "No hace falta, puedo esperar a que te traigan tu comida y acompañarte", a lo que el actor replicó: "No, no, tú ve", fijando la mirada en los ojos de su amada quien llevaba a su lado 25 años juntos, histriónica mujer que lo acompañó a lo largo de su carrera y también lo ayudó a prepararse para sus papeles, quienes formaron uno de los matrimonios más sólidos de la espectáculo, a diferencia de sus compañeros Negrete e Infante.

"Desde Rusia con Amor" fue la cinta más icónica que protagonizó Foto: Twitter @JulianVenturaV

Finalmente, Carmen se acercó a su amado, lo acarició con ternura en el rostro, le dio un beso y como una despedida dijo: "Ya vuelvo, mi amor", sin saber que su esposo dormiría por la eternidad, no sin que Pedro la llamara por última vez para decirle que la amaba y luego se quedó solo.

¿Quién fue Pedro Armendáriz?

Pedro Gregorio Armendáriz Hastings, nombre completo del actor, nació el 9 de mayo de 1912, hijo del mexicano Pedro Armendáriz García-Conde y Adela Hastings, quien vivió en Texas por un tiempo, pero después se fue a vivir a San Luis Obispo, California donde concluyó sus estudios en Ingeniería aeronáutica y estudió Derecho. Su mayor pasión era el cine y siempre que podía veía películas con el sueño de ser un gran actor algún día.

Foto: Especial

A los 22 años, filmó su primera película titulada "María Elena", con un papel no tan importante, pero su encuentro con Emilio "El Indio" Fernández lo llevó a la fama en la industria del cine, quien pudo participar en la producción de "Soy puro mexicano", "Flor Silvestre" y "María Candelaria", protagonizada por Dolores del Río.

