Cine de Oro: La extraña y poco conocida rivalidad entre dos divas, así inició

El Cine de Oro es la época entre los años 1936 y 1957 en la que la industria cinematográfica en México tuvo su era más brillante. En ese tiempo, los largometrajes en nuestro país ganaron reconocimiento del público, dentro y fuera de nuestras fronteras, además de que fue un semillero de grandes estrellas de la actuación y la música.

Durante esos casi 20 años vistieron de gala la pantalla grande figuras como Blanca Estela Pavón, "Cantinflas", "Clavillazo", Elsa Aguirre, Evita Muñoz “Chachita”, Germán Valdés “Tin Tan”, Ignacio López Tarso, Joaquín Pardavé, Luis Aguilar, Pedro Infante, "Queta" Lavat, Pedro Armendáriz, "Resortes", Silvia Pinal, Sara García y Jorge Negrete, entre otros.

Pero dos de las más más importantes y reconocidas fueron Dolores del Río y María Félix. Y aunque se llevaban diez años de diferencia, llegó un momento en que eran las dos divas más importantes del cine de México y constantemente eran comparadas por su talento y sus éxitos.

Desde que María Félix inició su carrera en el cine mexicano, surgieron comparaciones con Dolores del Río, que en ese momento ya había hecho una carrera importante en Hollywood y tomó la decisión de trabajar en México.

El nombre de Dolores del Río ya era conocido a nivel internacional cuando María Félix debutó en la pantalla grande, pero en la década de los cuarenta regresó a México y participó en éxitos como "Flor Silvestre" y "María Candelaria", de la mano de Emilio "El Indio" Fernández.

En ese mismo tiempo, "La Doña" despegó con largometrajes como "La Mujer sin alma", "La Devoradora" o "Río Escondido". Poco a poco, su carrera creció y el público no pudo evitar compararla con Dolores del Río. A pesar de que sus personalidades eran muy diferentes, ambas siempre fueron un ícono de la actuación en México.

Pero las dos actrices confesaron que era más lo que decía el público y la crítica, pero que ellas tenían una buena relación. Incluso, en el año 1959 protagonizaron "La cucaracha" de Ismael Rodríguez, única oportunidad en la que compartieron créditos.

"Dolores del Río era una gran señora. Lo de Dolores era aparte, porque tenía un comportamiento de princesa, era inteligente, era divertida. Yo no digo que no haya tenido muchos defectos, que no es el caso, pero yo quise mucho a Dolores y tengo un muy buen recuerdo de ella".