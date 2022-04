Pedro Armendáriz: Este fue el motivo por el que el galán del Cine de Oro se quitó la vida

Pedro Armendáriz fue una de las máximas figuras de la Época de Oro del Cine Mexicano pues prácticamente vio nacer, crecer y desaparecer esta gloriosa etapa dentro de la industria cinematográfica nacional, sin embargo, muy pocos saben que cuál fue el motivo por el que decidió quitarse la vida, así que en esta ocasión revelaremos cuál fue la verdadera razón que orilló al actor a cometer suicidio, además, te diremos otros datos sobre su carrera que posiblemente no sabías.

El nombre completo del actor era Pedro Gregoriano Armendáriz Hastings, quien nació el 9 de mayo de 1912 en la Ciudad de México, sin embargo, pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Texas, Estados Unidos, de donde su madre era originaria y debido a ello fue más tarde su capacidad de hablar inglés le abrió varios caminos.

Pedro Armandáriz fue uno de los máximos galanes del cine mexicano. Foto: Especial

Hasta donde se sabe, Pedro Armendáriz se graduó de una ingeniería en la Universidad Politécnica Estatal de California y fue en esta etapa de su vida cuando descubrió su talento histriónico al participar en diversas producciones escolares, una vez que concluyó sus estudios decidió probar suerte en la Ciudad de México donde tuvo un empleo dentro de la industria ferrocarrilera y también se desempeñaba como periodista en una revista bilingüe y por si fuera poco también era guía de turistas.

En 1935, el director de cine Miguel Zacarías descubrió su talento casi por accidente debido a que Pedro Armendáriz le recitó un monólogo de “Hamlet” a una turista y su talento impresionó al director, quien sin pensarlo le dio la oportunidad de que debutara en el cine dentro de la película “María Elena” y fue así como comenzó su exitosa carrera.

Una vez entrada la década de 1940, su actividad en el cine se intensificó debido a que se convirtió en uno de los actores consentidos de Emilio “El indio” Fernández con quien filmaría sus más grandes películas como “Soy puro mexicano”, “Flor Silvestre”, “María Candelaria”, “Bugambilia”, “Enamorada” y “Maclovia”, tan solo por mencionar algunas.

Pedro Armandáriz alcanzó la fama mundial gracias a "María Candelaria". Foto: Especial

En esta misma década, Pedro Armendáriz alcanzó la fama internacional gracias a “María Candelaria” y para finales de la década de 1940 llegó a Hollywood donde participó en diferentes producciones bajo la tutela de John Ford y por si fuera poco también llegó a tener diversas participaciones en cintas francesas, españolas, italianas e inglesas por lo que llegó a ser considerado el actor más importante de México. Para la década de 1950, Pedro Armendáriz siguió participando en diferentes producciones internacionales, sin embargo, nunca dejó de actuar en cintas mexicanas.

Últimos años y muerte

En el año de 1956, Pedro Armendáriz participó en la película llamada “The Conqueror”, la cual se filmó en una zona de Utah donde el gobierno estadounidense había realizado pruebas nucleares por lo que había altos niveles de radioactividad y se cree que fue debido a esto que por lo menos 91 de las 220 personas involucradas en esta producción enfermaron de algún tipo de cáncer, entre ellos el famoso galán mexicano, quien fue diagnosticado como cáncer de estómago.

Los síntomas de esta enfermedad comenzaron a afectar al actor cuando comenzó la década de 1960, sin embargo, este padecimiento no detuvo su actividad artística por lo que todavía participó en diferentes películas, siendo “James Bond, From Russia with love” su última producción pues ya estaba demasiado enfermo, incluso algunas de sus escenas tuvieron que ser interpretadas por su doble.

Pedro Armendáriz logró hacerse de una personalidad única. Foto: Especial

Cuando los dolores provocados por esta enfermedad se hicieron insoportables, el actor acudió al Centro médico de la Universidad de California (UCLA), sin embargo, se le informó que ya no había nada que hacer por lo que en una de sus estancias en el nosocomio introdujo una pistola de contrabando y decidió acabar con su vida pegándose un tiro, tenía apenas 51 años de edad.

En cuanto a su vida personal, Pedro Armendáriz estuvo casado con Carmelita Bohr y tuvo dos hijos, Pedro y Carmen, quienes al igual que su padre, se dedicaron a la industria del espectáculo.

