Bella actriz del Cine de Oro negó AMORÍO con Pedro Infante, pero una hija persigue su legado

Uno de los escándalos más sonados de la época de oro del cine mexicano es sin duda el "romance" que habría surgido entre Pedro Infante y Sara Montiel, actriz española que se codeo con el ídolo de México en varias producciones cinematográficas y con quien, se rumora, tuvo una hija.

Montiel e Infante protagonizaron juntos tres películas: "Necesito dinero", "Ahí viene Martín Corona y "El enamorado", donde se habría gestado el romance. En aquel entonces se decía que la actriz no soportaba a su compañero por "el mal aliento" con el que llegaba al set, pero más adelante la española negó estas aseveraciones y reconoció su buena relación con el cantante.

Aunque Pedro Infante tuvo muchos romances, Sara Montiel fue uno de los nombres más sonados entre sus parejas, pese a que nunca confirmaron estar juntos. De hecho, Montiel declaró durante una entrevista con Abraham Zabludovsky que ella e Infante nunca fueron amantes.

"Yo tengo un recuerdo de Pedro tan grande porque en la película 'Ahí viene Martín Corona', con 'Piporro' también, dirigida por Miguel Zacarias. Me ayudaron muchísimo y Pedro fue encantador y una buenísima persona conmigo", comento. Su entrevistador no tardó en preguntarle lo que el mundo ya moría por sabes: "¿Hubo amores?, cuestionó. "No, no, no, para nada. Pedro era muy respetuoso, muy simpático y muy agradable", se apresuró a contestar.

A lo largo de su vida Sara Montiel nunca habló mal de Pedro Infante, quien además se encuentra constantemente entre rumores de haber tenido una hija con la española de nombre Martha Rodríguez.

¿Pedro Infante y Sara Montiel tuvieron una hija?

Los rumores sobre la hija de los actores terminaron por consolidarse en 2017, cuando se dio a conocer que existía una mujer que aseguraba ser descendiente de Pedro Infante y que vivía en Mexicali desde hace años.

De acuerdo con Rodríguez, ella vivió con un par de tutores que poco a poco comenzaron a darle indicios de que no era su hija biológica, además de que, aseguró, Pedro Infante asistía constantemente a fechas importantes de su vida. “Pedro siempre visitaba mi casa, siempre estaba ahí. Ella no tanto porque ella era extranjera”, comentó.

Martha además destacó que el actor mexicano la apodó "Morrita", pero fue hasta que se casó que su tutor le pidió que fuera a Chihuahua a comprarse el vestido de novia. Era 1969 y, según Rodríguez, fue ahí donde se encontró con Infante y este le confesó que era su verdadero padre.

Aunque la paternidad del mexicano no ha sido confirmada, el caso de su supuesta hija le dio la vuelta al mundo y abrió una serie de incógnitas sobre la vida privada del mayor ícono del cine mexicano.

