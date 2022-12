VIDEO | Daniel Bisogno prefiere comprar tortillas a pagarle la palomita azul de Twitter a Elon Musk

Durante el programa de Ventaneando de este jueves, los conductores trataron el tema de los famosos y el acoso que sufren a través de las redes sociales, algo que le puede ocurrir a cualquiera, pero en especial a ellos por estar expuestos todo el tiempo. Dos de los casos que trataron sobre la mesa fue el del exparticipante de "Master Chef Celebrity" Karla Sofía Gascón y en su momento a Mar, hija de la actriz Bárbara de Regil.

En el caso de la actriz española, aseguró que sufrió ataques de parte de los internautas (no todos), incluyendo a los de la comunidad LGBT+ a la cual pertenece, por el simple hecho de ser ella misma. Incluso, mencionó a su paisana Verónica Forqué, quien atravesó la misma situación, pero resolvió quitarse la vida por la presión que ejercieron sobre ella desde las plataformas virtuales.

En el caso de la influencer de 18 años aseguró que es difícil que "te tiren hate" y aunque trata de no responder a las agresiones, a veces lo hace para defenderse por ser algo inevitable. A pesar de que hubo otras declaraciones de ambas personalidades, el tema del ciberacoso se extendió hasta la mesa de los conductores, quienes saben muy bien que cualquier declaración los puede llevar del cielo al infierno.

Inicia en el minuto 13:36

Daniel Bisogno en desacuerdo con Elon Musk, dueño de Twitter

Todos los conductores coincidieron en que las redes sociales se van a transformar y que poco a poco se van a regular ese tipo de acciones que en muchas ocasiones, terminan de verdaderas tragedias. Para ejemplificar el hecho salió el nombre del empresario Elon Musk, quien es el actual dueño de Twitter y que comenzó a realizar modificaciones para regular la red social del pajarito azul.

Sin embargo, salió la intención del CEO y arquitecto de productos de Tesla de cobrar por la palomita que certifica a las cuentas certificadas, algo que reprobaron. En este caso, Daniel Bisogno mencionó que el no está dispuesto a desembolsar ni un peso para retener su insignia.

"Yo no pienso pagar eh. Si me quieren quitar la palomita a mi me vale mad$%... ¿Cuántos kilos de tortilla son? Llegó hasta 20 hace poco... Te alcanza para 8 kilos de tortilla, yo me como tres tortillas diarias, un kilo trae treinta y tantas tortillas. No, son las tortillas de dos meses. Discúlpame, Elon, no", mencionó el conductor.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Paul Stanley: esta fue la acalorada confesión que le hizo el conductor a Celia Lora

VIDEO | ¿Bibi Gaytán se retiró de la TV por Eduardo Capetillo? Esto dijo el hermano de la actriz

FOTO | Irina Baeva eleva la temperatura en redes sociales con traje de baño de prestigiosa marca