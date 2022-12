VIDEO | Paul Stanley: esta fue la acalorada confesión que le hizo el conductor a Celia Lora

El programa de YouTube "Miembros al aire" tuvo el honor de contar con la presencia de una de las mujeres más populares de México: Celia Lora. Además de tener una amena charla sobre cómo le está yendo en las redes sociales y en su página web personal, también realizaron una dinámica de preguntas y respuestas. En este caso todas las interrogantes estuvieron subidas de tono, pero ella, con su fuerte personalidad, pudo mantener a raya a la jauría de conductores que componen el canal.

En este sentido, José Eduardo Derbez, Jorge "El Burro" Van Rankin, Yordi Rosado, Raúl "Negro" Araiza y Paul Stanley coincidieron en que es mejor para ellos, de entre varias opciones, poder visualizar a su vecina autocomplaciéndose. En este caso, el último no se aguantó las ganas de preguntar, "con todo respeto", que si fueran vecino ejecutaría dicha acción; ella le respondió que sí. Esto le emocionó mucho.

"El Burro" le preguntó a su colega que si fuera el caso, qué es lo que haría, a lo que él contestó: "No, me daría un llegue", dijo no sin antes disculparse con los padres de la playmate Alejandro Lora, líder del grupo El Tri y Chela Lora. Esto le causó mucha gracia a los asistentes, pues lo expresó con demasiada sinceridad, algo que sorprendió a Celia Lora.

Celia Lora asegura que no le gustan las películas para adultos

En la charla, le preguntaron a Celia Lora si consumía películas para adultos para elevar la temperatura con su pareja o poder hacerlo en solitario. No obstante, ella fue tajante y afirmó que no le gustan ese tipo de grabaciones ya que las considera "chafísimas" ya que se le hacen pésimos actores aquellos que participan en la industria. De igual manera confesó que en esas largas noches de soledad sus manos le bastan y no requiere de juguetes para satisfacerse.

Al mencionar que le basta la imaginación para poder conseguir sus objetivos, dijo que el actor Adam Douglas Driver es quien aparece en sus fantasías; sin embargo, a pregunta expresa de Yordi Rosado sobre si alguno de ellos ha aparecido en su mente ella respondió de inmediato que no. Esto no le pareció a Paul Stanley, en broma, quien saltó de su banco para decirle: "Pero venos primero". ¿Será que el hijo de Paco Stanley se emocionó al tener de cerca a Celia Lora?

Celia Lora es considerada una de las reinas del OnlyFans (Foto: IG @celi_lora)

