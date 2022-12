FOTO | Irina Baeva eleva la temperatura en redes sociales con traje de baño de prestigiosa marca

A pesar de los fuertes rumores que señalan que la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto terminó hace algunos meses, ella parece no hacer caso, pero tampoco sale a desmentirlos. A pesar de ello también lleva con toda normalidad su vida laboral y esto se pudo ver en su reciente participación desde tierras árabes durante la Copa del Mundo Qatar 2022 y en la que estuvo acompañada por su amiga María G. Salmón.

De igual manera sigue manteniendo frescas sus redes sociales, pues hace publicaciones de todo tipo, como la modelo que también es. Cabe destacar que la ausencia del actor a lado de ella fue lo que propició la idea de que ya no se encuentran juntos. Hace poco se limitó a compartir una fotografía desde su automóvil donde lucen muy arreglados para recibir la Navidad y dar la sensación de que todo marcha sobre ruedas.

Ahora, algo que llamó la atención fue una foto donde sólo sale ella, pero como si ya estuviera gozando de la primavera o el verano, pues se enfundó en un coqueto traje de baño de una prestigiosa marca de ropa. En ella, se puede ver a Irina Baeva sentada en el borde de una cama matrimonial e ignorando a la cámara. De inmediato sus seguidores la llenaron de likes y le expresaron sus emociones a través de los clásicos emojis de flamitas y caritas con corazones.

¿Qué oculta Irina Baeva?

Cabe destacar que desde que se corrió el rumor de que la rusa y el mexicano ya no llegarían al altar, ella se ha mostrado misteriosa desde entonces y en este caso no fue la excepción. Al parecer, Irina Baeva decidió tomarse unas vacaciones en un lugar soleado donde es necesario el uso de un buen traje de baño; no obstante parece que se refugió en un hotel al poniente de la CDMX. Ella eligió uno de color negro de la marca Chanel. Sin embargo y por mucho que llame la atención su belleza, hubo algo que robo la atención.

(Foto: IG @irinabaeva)

Resulta que no escribió nada y sólo colocó el icóno de una copa y una botella en símbolo de celebración. De igual forma se puede ver sólo una de éstas a lado suyo. En otra fotografía la tiene tomada con la mano. Será que estaba celebrando sola o acompañada por Gabriel Soto. Hasta el momento se desconoce el destino y si hay o no compañía.

(Foto: IG @irinabaeva)

