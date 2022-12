Tras estar intubado, querido ex conductor de TV Azteca luce irreconocible

Se sabes que en los últimos años una de las pandemias más grandes en la historia de la humanidad ha dejado severas consecuencias en la salud de las personas, entre ellas cientos de famosos que han tenido duras experiencias y han luchado por su salud, este es el caso de un querido conductor que este 2022 atravesó una de las peores crisis entorno a su estado físico e incluso estuvo intubado en un hospital en el cual casi pierde la vida.

Se trata de André Marín, quien luego de 24 años de trabajar en TV Azteca abandonó la empresa del Ajusco en 2011 en medio de rumores de una presunta disputa entre él y José Ramón Fernández, quien le habría abierto las puertas para trabajar en este medio de comunicación.

El conductor de la última palabra en FOX Sport ha revelado a través de un video de YouTube las complicaciones físicas a las que se ha enfrentado luego de desaparecer durante un breve tiempo de la pantalla chica, período en el cual hizo todo lo posible por restablecer su salud.

Es de recordarse que en 2020 el famoso padeció una grave infección provocada por la bacteria Clostridium Difficile, misma que lo ha hecho actualmente perder mucho peso y lucir irreconocible.

"Es una infección en el estómago que si no la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas. Me atendieron de maravilla, estuve internado, es todo un tratamiento para volver a estar al cien, pero sí estuve en el hospital. ¡Es un infierno! No sabes cómo te puede llegar, me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y lo tomas y te hace pedazos. No es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte", narró el famoso durante una entrevista con Javier Alarcón.

Luego de retirarse temporalmente para establecer su salud, el famoso ahora usa su canal de YouTube para narrar su experiencia y a pesar de que no apareció de manera física de la cámara, se ha mantenido cercano a sus redes sociales para estar en contacto con sus fans.

