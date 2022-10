André Marín confirma pausa en su carrera y preocupa a sus fans: “Mi cuerpo dijo basta”

André Marín Puig causó una gran preocupación entre sus fans debido a que el pasado fin de semana confirmó a través de sus redes sociales que se retirará de forma temporal para enfocarse en el cuidado de su salud, la cual, se ha visto sumamente deteriorada debido a una agresiva enfermedad que ha causado fuertes estragos en su apariencia física, por lo que en esta nota te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Fue durante la tarde del pasado sábado 8 de octubre cuando el titular de “La Última Palabra” publicó a través de Twitter el mensaje en el que confirmó su retiro temporal, no obstante, sus palabras causaron todo tipo de reacciones pues, aunque se mostró optimista, dejó ver que la enfermedad que lo aqueja podría ser más grave de lo que parece pues confirmó que su cuerpo le pidió que hiciera un alto en el camino para poder recuperarse.

“En 38 años de carrera, nunca paré hasta que mi cuerpo dijo basta… Regresaré muy pronto y renovado… Muchas gracias por sus buenas vibras”, fue el mensaje que escribió el ex conductor de “Los Protagonistas” a través de su cuenta oficial de Twitter, donde previamente agradeció a Fox Sports por priorizar su salud y permitirle que se tome esta licencia, la cual, se desconoce cuánto tiempo durará.

Andre Marín hizo una pausa en su carrera para enfocarse en su recuperación.

Como se mencionó antes, el mensaje de André Marín causó una gran preocupación entre sus fans y por ello se volcaron con mensajes de apoyo para el polémico comentarista, quien previo a salir temporalmente de Fox Sports había recibido comentarios sumamente negativos debido a su apariencia física, la cual, resultó afectada debido a su enfermedad y por ello la televisora para la que trabaja tuvo que salir a reprobar estas actitudes en contra de su colaborador, quien prefirió no comentar nada al respecto.

De momento, se desconoce cuánto tiempo es que André Marín estará fuera de circulación y tampoco se ha dado a conocer cuál es el tratamiento que seguirá para poder recuperarse, sin embargo, en diversos espacios de ha llegado a especular que el comentarista ya no regresará a la televisión por lo menos en lo que resta del 2022, por lo que su retorno a la televisión podría darse en los primeros meses del 2023.

¿Cuál es la enfermedad que tiene André Marín?

Los problemas de salud que aquejan a André Marín comenzaron a finales del 2019 y de manera repentina tuvo que alejarse de la pantalla durante algún tiempo, sin embargo, semanas más tarde reapareció y durante una entrevista con Javier Alarcón explicó que sus problemas de salud tenían que ver con una fuerte infección estomacal originada por una bacteria identificada como Clostridium Difficile, la cual, en algunos casos puede ser mortal, no obstante, en ese entonces, el presentador refirió que ya estaba bajo tratamiento médico y al poco tiempo se reintegró a sus actividades, pero todo parece indicar que en los últimos meses sufrió una recaída.

André Marín es uno de los comentaristas más polémicos de la televisión mexicana. Foto: Especial

"Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestinos y el páncreas, me atendieron de maravilla, estuve internado, es todo un tratamiento para volver a estar al cien, pero sí estuve en el hospital, es un infierno, no sabes cómo te puede llegar, me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y lo tomas y te hace pedazos, no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte", declaró André Marín en su momento.

