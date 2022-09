André Marín: La impactante transformación física del conductor de “La Última Palabra” en FOTOS

En los últimos días, el nombre de André Marín se ha mantenido en la cima de las listas de tendencias de diferentes redes sociales debido a que ha causado preocupación por su apariencia física, la cual, luce sumamente desmejorada por una supuesta recaída en una fuerte enfermedad que lo viene atormentando desde hace un par de años atrás, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos sobre el padecimiento del comentarista y te mostraremos algunas fotografías que muestran su impactante cambio físico desde el inicio de su carrera.

André Marín Puig, nació el 28 de abril de 1972 y según él mismo lo ha manifestado desde siempre se sintió atraído por los deportes y los medios de comunicación, por ello, desde que tenía tan solo 14 años de edad comenzó a involucrarse en este mundo y obtuvo su primer trabajo como asistente de producción en el canal 7 de Imevisión, lo que más tarde se convertiría en TV Azteca.

André Marín inició su carrera en los medios con tan solo 14 años de edad. Foto: Especial

En los primeros años de su carrera, André Marín contó con el apoyo y respaldo total de José Ramón Fernández, quien se encargó de pulirlo y convertirlo en uno de los rostros más jóvenes y destacados dentro del gremio de comentaristas deportivos del país y fue en 1988 cuando debutó formalmente dentro del periodismo deportivo haciendo coberturas de Liga Mx y de la Selección Mexicana.

Para principios de la década de 1990, André Marín ya había logrado encontrar el estilo y personalidad que lo definirían por el resto de su carrera, además, durante esta época también se unió a los icónicos programas de “Los Protagonistas” y “Depor TV” donde marcó toda una época por sus intensos debates junto David Faitelson, Joserra y algunas otras personalidades del medio.

André Marín formó parte de "Los Protagonistas" durante varios años. Foto: Especial

Luego de casi dos décadas en las filas de TV Azteca, en 2012 André Marín dejó la televisora del Ajusco y llevó a su talento a Fox Sports, donde además de continuar con su papel de analista en diferentes partidos, también se convirtió en titular de “La Última Palabra”, uno de los programas deportivos más polémicos de la televisión mexicana y, por si fuera poco, también comenzó a colaborar con diferentes medios digitales como columnista.

André Marín llegó a Fox Sports en 2012. Foto: Especial

A lo largo de su carrera, André Marín ha cubierto por lo menos ocho Copas del Mundo y el mismo número de Juegos Olímpicos, además, también ha realizado coberturas en Copa América, Copa Oro y decenas de torneos de la Liga MX por lo que sin lugar a dudas es una de las figuras más experimentadas y reconocidas del gremio.

En el plano personal se sabe que desde el conductor está casado con la abogada Paty Arreola desde hace más de 15 años con quien procreó a sus tres hijos varones, André Jr., Alonso y Mauro.

Andre Marín tiene más de tres décadas de trayectoria en los medios. Foto: Especial

¿Qué enfermedad tiene André Marín?

Los problemas de salud de André Marín comenzaron a finales del 2019 y de manera repentina tuvo que alejarse de la pantalla durante algún tiempo, sin embargo, semanas más tarde reapareció y durante una entrevista con Javier Alarcón explicó que sus problemas de salud tenían que ver con una fuerte infección estomacal originada por una bacteria identificada como Clostridium Difficile, la cual, en algunos casos puede ser mortal, no obstante, en ese entonces, el presentador refirió que ya estaba bajo tratamiento médico.

La salud de Andre Marín comenzó a mermar en 2019. Foto: Especial

"Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestinos y el páncreas, me atendieron de maravilla, estuve internado, es todo un tratamiento para volver a estar al cien, pero sí estuve en el hospital, es un infierno, no sabes cómo te puede llegar, me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y lo tomas y te hace pedazos, no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte", señaló André Marín.

Así luce actualmente André Marín. Foto: Especial

Como se mencionó antes, actualmente se habla de una posible recaída, sin embargo, el comentarista no ha hablado de su situación de salud actual, por lo que se espera que sea en los siguientes días cuando él mismo aclare cómo es que se realmente se encuentra para acabar con todas estas especulaciones.

