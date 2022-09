Con el Diablito: Eugenio Derbez se burla de su fuerte accidente | VIDEO

No es una falsedad cuando decimos que Eugenio Derbez es uno de los comediantes mexicanos más populares de la actualidad, ya que ha logrado romper barreras y llevar su talento a la pantalla grande. Incluso, ser acreedor de una estatuilla del Oscar con la película "CODA".

Recientemente, el comediante originario de la Ciudad de México apareció en redes sociales recostado en una cama y explicando ante una cámara qué fue lo que le sucedió. En compañía de su esposa Alessandra Rosaldo, dijo que había tenido una lesión debido a un juego virtual.

Eugenio agradeció todo el apoyo que ha recibido tras su accidente

Foto: Especial

De acuerdo con la versión del comediante, él y su hijo estaban en el juego, donde se usa un visor para acceder a las actividades recreativas. El comediante dijo que se cayó mientras usaba los visores. "Mi cerebro estaba viendo cosas que no coincidían con su entorno". El cuerpo de Eugenio se impactó contra unos escalones.

Eugenio dijo que al ponerse el visor estaba en un edificio con muchos pisos. Él estaba parado sobre una pequeña tabla, se tropieza con algo y al momento de dar el paso fuera de aquella tabla todo lo que veía no coincidía con su entorno. "En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos".

El protagonista de "No se Aceptan Devoluciones" comentó que todo su peso se le fue al codo. Incluso, dijo que su húmero fue empujado y por ende, "se le salió el hueso".

Alessandra Rosaldo lo apoyó en todo momento y se encuentra cuidándolo

Foto: Especial

"Faltando un día para regresar a mi casa fue que pasó esto. El mes anterior estaba haciendo cosas muy arriesgadas porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un rio de cocodrilos y no me pasó nada", declaró