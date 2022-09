Eugenio Derbez reaparece tras fuerte accidente: "Estuve dos semanas prácticamente dormido"

Este domingo 18 de septiembre el comediante Eugenio Derbez reapareció en redes sociales tras haber sufrido un aparatoso accidente que lo mantiene en cama.

A través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, el comediante en primera instancia agradeció el apoyo que ha recibido de sus amigos, familiares y seguidores.

Minutos después, el también director explicó cómo ha vivido estos últimos días y reveló qué fue lo que provocó que ahora se encuentre en cama y con un brazo inmovilizado.

También declaró que, "no había podido contestar los mensajes de apoyo", porque en las últimas semanas ha estado sedado y únicamente se ha levantado para comer y bañarse.

Eugenio explicó que, durante su estancia en Estados Unidos, sufrió una intensa lesión cuando estaba en un juego de realidad virtual.

Foto: Especial

De acuerdo con la versión del comediante, él y su hijo estaban en el juego, donde se usa un visor para acceder a las actividades recreativas. El comediante dijo que se cayó mientras usaba los visores. "Mi cerebro estaba viendo cosas que no coincidían con su entorno". El cuerpo de Eugenio se impactó contra unos escalones.

Eugenio dijo que al ponerse el visor estaba en un edificio con muchos pisos. Él estaba parado sobre una pequeña tabla, se tropieza con algo y al momento de dar el paso fuera de aquella tabla todo lo que veía no coincidía con su entorno. "En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos".

El protagonista de "No se Aceptan Devoluciones" comentó que todo su peso se le fue al codo. Incluso, dijo que su húmero fue empujado y por ende, "se le salió el hueso".

"Faltando un día para regresar a mi casa fue que pasó esto. El mes anterior estaba haciendo cosas muy arriesgadas porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un rio de cocodrilos y no me pasó nada", declaró.

Foto: Especial

Al final del clip, el ganador del Óscar mostró una radiografía de su brazo, mostrando la gravedad de la lesión. Recordó que aquel día no aguantaba el dolor y los doctores le decían que la operación era muy peligrosa.

"Dije que fuéramos rápido al hospital, empecé a gritar porque no aguantaba y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas", detalló.

Durante la transmisión de este video en vivo, el comediante recibió muchos mensajes de apoyo y de amor, alentándolo y orando por una pronta recuperación.

Foto: Especial

