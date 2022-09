Alessandra Rosaldo cumple 51 años: la evolución en FOTOS de Sentidos Opuestos o a ícono musical mexicano

La emblemática cantante, compositora y bailarina, Alessandra Rosaldo, cada vez destaca más en el espacio musical y este 11 de septiembre cumple 51 años.

La esposa de Eugenio Derbez, quien recientemente sufrió un fuerte accidente, nació en 1971, fue bautizada como Alejandra Sánchez Barrero e inició su carrera desde los 12 años en la actuación y la música.

Alessandra Rosaldo y sus padres FOTO: Instagram

El primer trabajo que tuvo, confesó en Pinky Promise, fue a los 11 años como corista de Lucero. “Mi papá manejaba a Lucerito y mi papá produjo una parte de no me acuerdo que festival era y me llamó para hacer coros de Lucerito siendo una niña”, relató.

Posteriormente trabajó por cuatro años con el grupo Caló y a los 19 años conoció a Chacho Gaytán, con quien entabló una fuerte amistad sin saber que un tiempo después integrarían juntos el famoso grupo “Sentidos Opuestos”.

Alessandra Rosaldo en "Sentidos Opuestos"

Esta agrupación llevó a Rosaldo al éxito rotundo, llegando incluso a interpretar la famosa canción Jessi, “la vaquerita”: “Cuando ella me amaba”, como parte de este grupo.

Sin embargo, su carrera no estaba despegada de la actuación. En 2003 formó parte del elenco de la telenovela “Amarte es mi pecado”, donde interpretó el intro de los capítulos y más adelante se integró a “Sueños y caramelos”, del 2005, en Televisa.

A su esposo, el famoso comediante Eugenio Derbez lo conoció en una obra de teatro llamada “Una Eva y dos patanes”. En 2008 comenzaron a trabajar juntos y, cuando el noviazgo afloró, terminaron por casarse en 2012.

Como resultado de este matrimonio nació, Aitana, la más pequeña de los cuatro hijos del comediante, quien procreó a Aislinn, José Eduardo y Vadir con Gabriela Michel, Victoria Ruffo y Silvana Prince, respectivamente.

Alessandra Rosaldo embarazada FOTO: Instagram

En 2019, la familia estrenó “De viaje con los Derbez”, una serie que siguió a la familia por sus viajes en Latinoamérica. Aunque en un inicio el nacimiento de Aitana la hizo mantenerse al margen del área laboral, Rossaldo actualmente forma parte de la popular gira “90’s Pop Tour”.

Sin embargo, en los últimos días, Eugenio Derbez sufrió un fuerte accidente que lo obligó a hospitalizarse a pocos días de su cumpleaños.

