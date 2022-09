Verónica Castro está preocupada por la salud de Eugenio Derbez: "Estoy orando mucho por él"

Verónica Castro manifestó su preocupación por Eugenio Derbez, quien hace unas semanas tuvo una cirugía tras una fuerte lesión en el hombro. La actriz indicó que este tipo de accidentes "cambian la vida", por lo que también está "orando" por él y su pronta recuperación.

La actriz trabajó con la casa productora de Derbez, llamada 3Pas Studios, en su nueva película "Cuando sea joven", la cual marca su regreso a la pantalla grande. Por esta razón, la diva de las telenovelas se encuentra preocupada por su estado de salud, pues hay que recordar que la familia del también comediante ha mantenido mucha discreción sobre cómo se encuentra Eugenio.

"Yo estoy muy preocupada, siempre le escribo ahí cositas porque estoy orando mucho por él, estoy muy preocupada por Eugenio”, aseguró durante una entrevista para el programa Despierta América, en la que también habló sobre su protagónico en la cinta en la que interpreta a Malena, una adulta mayor que por una especie de hechizo vuelve a su etapa de juventud.

Verónica Castro asegura que habló con Eugenio Derbez

Durante la entrevista, la protagonista de "Rosa salvaje" también aseguró que este tipo de eventos cambian la vida, por esa razón tiene mucha inquietud por saber como se encuentra el creador de "La Familia P.Luche". "Yo siento que después de un accidente la vida es otra, es bien diferente, y estoy muy preocupada por este compañero, amigo, que es el productor también de la película", comentó.

“Yo tuve un accidente muy fuerte que me cambió la vida, y realmente no estoy bien, porque me sigue cambiando la vida ese mismo accidente, perdí prácticamente ahorita 10 años de mi vida, estos últimos 10, que pueden ser que sean 10 o muchísimo menos, son los más terribles, son los peores, precisamente por un accidente del elefante que tuvimos en Big Brother”, recordó la también conductora, quien el año 2004 tuvo una caída de ese animal gigante.

Eugenio Derbez trabajó con Verónica Castro IG @ederbez

Verónica Castro también reveló que se pudo poner en contacto con Eugenio Derbez, pues el productor quería acompañarla durante la promoción de la película, en donde comparte créditos con Natasha Dupeyrón, con la que alterna personaje, pero en una versión joven.

“Tuvo a bien hacerme una llamada telefónica para avisarme que no podía hacer la promoción con nosotros”, explicó la mamá de Cristian Castro. De esta forma, la actriz se une al grupo de artistas que han mostrado su preocupación después de que se diera a conocer que Eugenio sufrió un accidente, del cual no han dado detalles de cómo pasó.

