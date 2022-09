Eugenio Derbez "reaparece" junto a Juanpa Zurita

Eugenio Derbez "reapareció" después de su cirugía para estar presente en el estreno del documental "13:14: El Reto de Ayudar", el cual hizo junto al influencer Juanpa Zurita, quien fue el encargado de presentarlo con el público y estar junto a él, pues este es un proyecto que ambos desarrollaron y el youtuber quería que el cómico estuviera presente en una noche tan importante para el influencer.

La noche de este miércoles se realizó el estreno "13:14: El Reto de Ayudar", el cual habla sobre la construcción de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017 en Ocuilan, Estado de México. La casa productora encargada de realizar este proyecto fue "3pas Studios", fundada por Eugenio Derbez, por lo que el actor estuvo muy involucrado ya que era el primer documental de su empresa.

Juanpa Zurita presenta a Eugenio Derbez

Los 18.6 millones de seguidores en Instagram de Eugenio Derbez quedaron muy desconcertados cuando Juanpa Zurita tomó el control de su cuenta. El también actor que participó en "Luis Miguel, la serie" hizo un en vivo desde el usuario del creador de "La Familia P.Luche", esto para hablar un poco del estreno de su documental y también para presentar al comediante, quien ha permanecido alejado debido a su recuperación de una cirugía en el hombro.

“Eugenio produjo este documental, es el primero que hace. Les contaré parte de la historia de cómo nos conocimos, él me siguió por ahí del 2017, yo me puse súper nervioso, fui a Santa Mónica a sus oficinas para ver cómo podíamos trabajar, pero no hallamos la forma”, explicó Juanpa, quien se mostraba muy emocionado.

El youtuber explicó que después la vida los volvió a unir cuando fueron parte de "Love Army", colectivo que se dedicó a ayudar a construir casas para los damnificados del 19S. De esta forma, empezaron a realizar el documental, así que Eugenio Derbez le prometió que estaría junto a él cuando estrenara el proyecto, compromiso que cumplió de una manera muy divertida.

Mientras se veía una sombra en la pared con una silueta muy similar al del actor de "No se aceptan devoluciones", Juanpa explicaba a los seguidores algunos detalles de cómo se realizó el documental, así que cuando llegó el momento de presentar a Eugenio Derbez, éste apareció pero como una imagen de cartón, pues hay que recordar que se encuentra recuperándose de su cirugía, de acuerdo a lo que ha dicho su familia, como José Eduardo, quien informó que está sedado.

Eugenio Derbez se hizo presente en el estreno del documental Foto: Especial

“Todavía sigue como digiriendo todo lo que vivimos juntos, tienes la cara medio tensa, pero después de todo lo que hemos vivido juntos, qué le quieres compartir a la gente”, bromeó Zurita con una imagen de tamaño natural del comediante, quien lamentablemente no pudo estar de forma presencial en el estreno del documental.

La imagen de Eugenio Derbez estuvo durante todo el evento y algunos de los invitados aprovecharon para tomarse unas fotos. En tanto, "13:14: El Reto de Ayudar" estará disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video a partir del 16 de septiembre.

Eugenio Derbez y Juanpa Zurita trabajaron juntos en el documental Foto: Especial

