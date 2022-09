Eugenio Derbez vuelve a la pantalla para protagonizar la nueva película de Drácula

Nada puede frenar a Eugenio Derbez, pues luego de que se confirmara que se fracturó el hombro y estará varias semanas en recuperación, el mexicano ya cerró su próximo proyecto junto a grandes amigos de la industria cinematográfica.

De acuerdo con la más reciente entrevista publicada por The Hollywood Reporter, el multifacético Derbez no solamente será uno de los actores principales, pues también aparecerá en los créditos como uno de los productores ejecutivos.

Se trata de la nueva adaptación de la película Drácula, estrenada en 1930 y considerada como una joya en la historia del séptimo arte. Hasta el momento, se sabe únicamente el nombre de la cinta: "They Came at Night".

Todavía no termina su recuperación y ya volvió a la pantalla. Crédito: Instagram / @ederbez

Agregó que una de las razones más poderosa para tomar el papel fue el hecho de que hace poco más de 10 años no hace comedia en la pantalla, por lo que el reto fue bastante desafiante.

En la parte de los guiones y la realización, estará respaldado por dos viejos amigos: Rob Greenberg y Bob Fisher, con quienes ha trabajado juntos en otras obras como Overboard de 2018, donde lo hicieron de manera excelente.

.“Es la historia de los latinos que siempre tienen que lograr más con menos recursos y condiciones más duras. También es un mundo que nunca hemos explorado en la televisión en español", especificó Derbez.

La película tendrá un contraTo de exclusividad para que sea vista por primera vez en Televisa Univisión y a través de su plataforma en línea Vix+; hasta el momento se desconoce si 3Pas Studios Visceral la llevará a las salas de cine.

La película se estrenará por Vix+. Crédito: Instagram / @ederbez

El accidente de Derbez

En fechas recientes, Derbez causó gran conmoción entre sus seguidores de la redes sociales. Su esposa, Alessandra Rosaldo, publicó un comunicado en el que advertían el grave estado del actor por un accidente. Se suponía tarde que fue una fractura del hombro y hasta terminó el historial con una larga y preocupante cirugía que terminó bien.

En su propia voz, estaba un pueblo en Georgia, Estados Unidos con su hijo, Vadhir Derbez, quienes jugaban un juego de realidad virtual, misma que utiliza un visor para realizar las actividades de entretenimiento; lamentablemente tropezó mientra ello sucedía, y se fue directo contra los escalones.

Desde entonces, Eugenio ha publicado en sus redes sociales algunos videos y ha subido comunicados de lo ocurrido, así como la forma en que va su recuperación, pero no es tan activo como antes.

