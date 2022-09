Loreto Peralta: 5 FOTOS que la consolidan como la única reina del estilo a sus 18 años

Acaba de cumplir 18 años y Loreto Peralta sigue cautivando con su belleza, su estilo y a su edad ya es considerada como una de las celebridades más fashionistas que hay en el panorama artístico nacional; todos la recuerdan como la pequeña que debutó en la película "No se aceptan devoluciones", al lado del comediante y actor Eugenio Derbez, sin embargo, su trayectoria ha ido en ascenso.

Hija de Greta Jacobson y Juan Carlos Peralta, quienes la apoyan de manera incondicional en cada proyecto que emprende, Loreto se encuentra disfrutando de una de las etapas más satisfactorias que ha tenido hasta ahora; un momento de consolidación y de crecimiento, del cual asegura sentirse plena y orgullosa.

Así lo declaró recientemente la joven actriz durante una entrevista, en la que aseguró estar orgullosa de su impecable carrera y del apoyo total que ha recibido siempre de sus padres. Un sueño que comenzó cuando tenía 7 años y fue elegida para dar vida a la pequeña Maggie, protagonista en la película "No se aceptan devoluciones", momento desde el cual se robó el corazón de millones de espectadores.

Loreto Peralta se luce como la más chic y se corona como reina del estilo

Si bien Loreto Peralta inició su trayectoria artística a muy corta edad, esto no ha representado ningún problema para ella, ya que la actriz incluso aseguró que lo considera una gran ventaja dentro del medio tan competitivo en el que se desenvuelve.

Loreto Peralta cumplió 18 años el pasado 9 de junio. FOTO: Instagram

En un reciente diálogo que mantuvo con la revista "Hola", Loreto se declaró agradecida por haber encontrado su pasión a temprana edad. La actriz reconoció que no es fácil crecer ante el ojo público y el escrutinio constante de la prensa, no obstante, tiene claro que no cambiaría nada de lo que ha vivido hasta ahora.

La actriz debutó a los 7 años de edad. FOTO: Instagram

Es por ello que agradece tanto el acompañamiento de su familia, de sus padres y de aquellos que la han ayudado a consolidar su carrera: "Encontré mi pasión tan joven y mis papás me lo han dejado muy claro, que sí es una carrera que viene con mucha presión", aseguró a la publicación.

Loreto comenzó su carrera artística en la película "No se aceptan devoluciones". FOTO: Instagram

Y aunque son muchas expectativas que se originan en esta carrera, Loreto Peralta reconoció que siempre está dispuesta a hacerles frente con mucho entusiasmo y dispuesta a superar nuevos retos. Esa actitud la ha hecho fortalecer su temperamento y carácter, algo que además reconocen sus fanáticos.

La actriz se ha convertido en un referente de la moda y el estilo. FOTO: Instagram

Además de toda una celebridad, la joven de 18 años se ha convertido en un referente inigualable de moda, estilo y glamour para miles de jovencitas que siguen sus pasos muy de cerca y ven en ella un referente artístico que inspira y proyecta solidez. Su pasión por la moda la ha llevado a colocarse como una de las celebridades más fashionistas y con frecuencia impone tendencia en moda.

Loreto se encuentra disfrutando de un momento de consolidación y crecimiento en su carrera artística. FOTO: Instagram

