Loreto Peralta luce hermosa en mini vestido azul perfecto para jovencitas

Loreto Peralta deja claro que es una de las famosas que impone moda con sus atuendos, como lo hizo en su más reciente publicación en Instagram, al publicar una foto en la que luce hermosa con un mini vestido azul perfecto para las jovencitas que buscan estar en tendencia.

Aunque muchos la recuerdan de niña por su participación en la película "No se aceptan devoluciones", lo cierto es que Peralta se ha convertido en una exitosa influencer en redes, que ya se destaca en el mundo de la moda y se ha vuelto un referente para las adolescentes.

Loreto Peralta en el vestido perfecto para jovencitas

Desde hace varios años, Loreto ha tenido colaboraciones con reconocidas marcas internacionales, y en está ocasión se lució con accesorios de Louis Vuitton, vistiendo una coqueta prenda ajustada que se ciño de forma perfecta a su figura y destaca por su moderno diseño de agujetas al costado.

Impone moda con sus looks casuales. Foto: IG @loretoperalta

"Where are we going (Hacia a dónde vamos) @louisvuitton? #LVTurist #LVTwist", fue la frase con la que Peralta, que cumplió 18 años el pasado 9 de junio, y cada día se muestra más como una mujer joven con gran estilo para vestir, acompañó las imágenes que han generado casi 500 mil "me gusta" y miles de comentarios.

En su cuenta de Instagram, donde la tiene 3.2 millones de seguidores, Loreto Peralta compartió las fotografías en la que posó con el coqueto mini vestido perfecto para jovencitas, y un bolso de la firma de moda francesa, dando cátedra de moda y confirmando su belleza.

A los 9 años, cuando debutó como actriz junto a Eugenio Derbez, quizás no se imaginaba que se convertiría en una fashionista, pero poco a poco se ha ido ganando un lugar en las pasarelas y las redes, teniendo su primera oportunidad como modelo de la mano de la diseñadora mexicana Raquel Orozco, con quien recientemente también colaboró para una elegante campaña.

Loreto se luce más hermosa que nunca. Foto: IG @loretoperalta

