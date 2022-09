André Marín: Esta es la extraña enfermedad que afecta la salud del polémico comentarista deportivo

André Marín es uno de los comentaristas deportivos más reconocidos de la televisión mexicana debido a sus mordaces críticas en contra de diferentes equipos de la Liga MX y de la propia Selección Mexicana, sin embargo, no fue por esta razón por la que su nombre ha ocupado los primeros lugares en las listas de tendencias de redes sociales durante las últimas horas sino que todo tiene que ver con su apariencia física, la cual, preocupó a todos sus seguidores pues en la última emisión de “La Última Palabra” lució muy desmejorado, por lo que en esta ocasión te decimos cuál es la enfermedad que afecta al colaborador de Fox Sports.

La preocupación por el estado de salud de André Marín comenzó desde hace unos días, cuando el presentador de “La Última Palabra” comenzó a hablar a cuadro con cierta dificultad, sin embargo, en la última emisión del programa de Fox Sports, la situación llegó al límite debido a que el periodista encargado de llevar la mesa de discusión se vio más que desmejorado pues hablaba por pausas, parecía que le faltaba el aire y su semblante simplemente no era el mejor.

Durante el desarrollo del programa, la producción de “La Última Palabra” compartió un clip de dicha producción para tratar de llevar el tema de debate a las redes sociales, sin embargo, el tema principal pasó a segundo plano y los internautas únicamente se centraron en la apariencia del ex colaborador de TV Azteca y se generaron todo tipo de reacciones pues mientras algunos se mostraron genuinamente preocupados por el comentarista, otros aprovecharon la situación para hacer chistes de humor negro y subidos de tono sobre el presentador.

Cabe mencionar que, algunos otros internautas evidenciaron que, hasta hace unos meses, André Marín permanecía de pie durante toda la emisión de “La Última Palabra”, sin embargo, en las últimas semanas esto le ha sido imposible y por ello, optó por ocupar una silla como el resto de sus compañeros, lo cual, es una clara muestra de lo deteriorada que está su salud y hasta algunos le recomendaron que se tome un tiempo para que se recupere, sin embargo, el comentarista de Fox Sports no habló sobre su estado físico.

¿Qué enfermedad tiene André Marín?

Los problemas de salud de André Marín comenzaron a finales del 2019 y de manera repentina tuvo que alejarse de la pantalla durante algún tiempo, sin embargo, semanas más tarde reapareció y durante una entrevista con Javier Alarcón explicó que sus problemas de salud tenían que ver con una fuerte infección estomacal originada por una bacteria identificada como Clostridium Difficile, la cual, en algunos casos puede ser mortal, no obstante, en ese entonces, el presentador refirió que ya estaba bajo tratamiento médico.

"Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestinos y el páncreas, me atendieron de maravilla, estuve internado, es todo un tratamiento para volver a estar al cien, pero sí estuve en el hospital, es un infierno, no sabes cómo te puede llegar, me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y lo tomas y te hace pedazos, no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte", declaró André Marín en su momento.

Hasta ahora, André Marín no ha hablado acerca de su situación médica actual, sin embargo, se cree que pudo tener una recaída, pero se espera que sea el mismo quien en los próximos días hable acerca de su estado de salud para acabar con todas las especulaciones.

