Muere Lupe Tijerina, vocalista de los Nuevos Cadetes, tras un accidente automovilístico

Lupe Tijerina, vocalista de los Nuevos Cadetes, falleció la madrugada de este 23 de septiembre tras sufrir un accidente automovilístico. Los hechos ocurrieron sobre la carretera de Nuevo México con dirección hacia Victorville, California. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.

Cabe destacar que la víctima es primo de Don Lupe Tijerina de Los Cadetes de Linares, fallecido en el año 2016. Desde entonces continuó con el legado de la agrupación.

La noticia la confirmó su familia a través de sus redes sociales, donde indicaron que posiblemente el cantante tuvo un paro cardiaco o pudo haberse quedado dormido mientras conducía su coche particular.

"Hoy partió mi padre en un trágico accidente... no alcanzó a llegar mi viejo, no sé si le dio un ataque, si le dio un infarto o si se quedó dormido. No sabemos, pero el carro llegó desecho", expresó su hijo a través de un video donde no se pudo aguantar las lágrimas. Aseguró que estarían informando los detalles del funeral.

