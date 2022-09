André Marín se despide de Fox Sports por este terrible problema de salud

André Marín, quién es uno de los comentaristas más polémicos y reconocidos de toda la televisión mexicana, se despidió de Fox Sports para enfocarse en el cuidado su salud debido a que desde hace un par de años está luchando contra una enfermedad que le está causando severas afectaciones físicas, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que se sabe sobre el padecimiento que enfrenta el titular de “La Última Palabra”.

De acuerdo con declaraciones del propio comentarista deportivo, fue a finales de 2019 cuando contrajo una fuerte infección en el estómago ocasionada por una bacteria, la cual, no es para nada común, pero es sumamente agresiva, incluso, se sabe que en algunos casos puede ser mortal, no obstante, en aquel momento señaló que se encontraba bajo tratamiento médico y se mostró optimista respecto al desarrollo de su enfermedad.

André Marín tiene más de tres décadad de trayectoria en los medios. Foto: Especial

"Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestinos y el páncreas, me atendieron de maravilla, estuve internado, es todo un tratamiento para volver a estar al cien, pero sí estuve en el hospital, es un infierno, no sabes cómo te puede llegar, me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y lo tomas y te hace pedazos, no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte", declaró André Marín quien llegó a Foxs Sports en 2012 luego de una larga estancia en TV Azteca.

En aquel entonces, André Marín estuvo fuera de Fox Sports durante algunas semanas, sin embargo, fue hasta su regreso cuando habló de su enfermedad, pero ya se notaba mucho más repuesto, no obstante, desde hace algunas semanas su cambio de apariencia física comenzó a alertar a sus seguidores, además, comenzaron a notar que ya no realizaba “La Última Palabra” de pie y que le costaba mucho trabajo hablar e hilar sus frases, por lo que se habló de una posible recaída.

El estado físico de André Marín ha causado una gran preocupación. Foto: Especial

Cabe mencionar que, además de mensajes de apoyo, André Marín también recibió todo tipo de comentarios malintencionados y ante tal revuelo que se originó por su situación médica, Fox Sports emitió un comunicado donde informaron que el polémico comentarista dejará de lado su trabajo en la televisión de forma temporal para enfocarse en su recuperación, además, reprobaron enérgicamente los comentarios negativos que se generaron por el delicado estado de salud del comentarista.

“En estos momentos, André debe concentrarse en su recuperación para volver a nuestras pantallas a entregarnos su estilo único y controversial que lo convierte en uno de los líderes del periodismo deportivo latinoamericano. En Fox Sports MX, estamos siempre para apoyarle”, se lee en el comunicado.

Por su parte, André Marín agradeció las muestras de cariño y enfatizó que este adiós de Fox Sports solo será temporal pues prometió regresar más fuerte para seguir generando la polémica a la que tiene acostumbrados a sus seguidores.

“Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Agradezco enormemente sus mensajes de apoyo. Muy pronto volveré más fuerte que nunca”, escribió en sus redes sociales.

Cabe mencionar que André Marín ya no apareció en la última emisión de “La Última Palabra”, sin embargo, dejó ver que no estará completamente desaparecido pues compartió un video en su canal de YouTube donde hizo un análisis de la Selección Mexicana, además, compartió la columna que escribe para un medio de circulación nacional, por lo que será a través de estas vías donde se mantenga en comunicación con sus seguidores.

