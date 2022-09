André Marín: la historia de enfermedad que lo ha acompañado a lo largo de su carrera y lo puso al borde de la muerte

El deporte en nuestro país existen muchos personajes que son queridos, pero también existe otro grupo que no es nada protagonista, pero son los encargados de informar con lujo de detalle todo sobre éste apasionante mundo: los comentaristas quienes a través de sus narraciones echan a volar la imaginación de los aficionados. Uno de ellos es André Marín quien en últimas fechas ha dado la nota por su estado de salud.

Aquel hombre alto, rebosante, de cabello corto y con firmeza en sus críticas sufrió un deterioro en su estampa a causa de una enfermedad peligrosa que incluso lo mandó al hospital. Pero esto no es de hace unos meses, comenzó desde antes que se declarara al Covid-19 como pandemia.

Durante una entrevista con Javier Alarcón, el comentarista deportivo André Marín aseguró que padeció una infección que lo hizo estar prácticamente en el infierno por los intensos dolores que le provocó. En este caso, explicó que la bacteria Clostridium Difficile la cual le provocó un severo daño en si sistema gastrointestinal capaz de llevar a quien la padece a la muerte si no es tratada a tiempo.

"Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestinos y el páncreas. Me atendieron de maravilla, estuve internado, es todo un tratamiento para volver a estar al cien, pero sí estuve en el hospital. ¡Es un infierno! No sabes cómo te puede llegar, me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y lo tomas y te hace pedazos. No es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte"

André Marín, comentarista deportivo