VIDEO | Alfredo Adame dice no temer a las represalias y será "hasta donde tope" con sus agresores

Desde la mañana de este miércoles Alfredo Adame volvió al centro de la polémica tras reportarse que había recibido una brutal golpiza fuera de su casa. Como resultado del altercado se cree que podría tener desprendimiento de retina, pues el ex actor de telenovelas asegura que no tiene visión en su ojo derecho, el cual quedó seriamente dañado, además de tener cuatro facturas en el cráneo.

De acuerdo con las primeras declaraciones del conductor a la prensa amarilla, afirmó que al ver a las víctimas en el suelo (tras un tiroteo) les ofreció su ayuda sin esperar que se pusieran violentos. Sin embargo, mencionó que sus dos agresores pertenecen a una "banda de allá arriba que son bien conocidos".

¿Alfredo Adame no le teme a las represalias?

A pregunta expresa sobre si Alfredo Adame tiene miedo por posibles represalias en su contra por denunciar a los hombres que lo lesionaron dijo que no le importa que lo tengan ubicado, pues todo el mundo sabe dónde vive. En este caso, recordó la enseñanza de su padre a no temer a nada ni a nadie. "Va a ser su palabra contra la mía porque esto va a ser hasta donde tope", amenazó.

Sobre si su familia ya se había puesto en contacto con él, dijo que sólo su hija Vanessa ya le habló para saber cómo se encuentra mientras que sus otros dos hijos: Diego, Sebastián y Alejandro no se han manifestado y "no le importa si vienen. Los demás no sé nada de ellos y no me interesa".

Aunque Alfredo Adame dijo que nunca grabó a las víctimas del tiroteo, como fue acusado, y así lo declaró ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) continúan las incógnitas de cómo se desarrollaron los hechos, pues en videos que circulan en redes sociales, se puede observar a una pareja que es atacada a tiros por dos personas a bordo de una motocicleta y posteriormente se observa al policía que también acabó muerto.

En este caso, nunca se ve al histrión, pero según los posibles responsables de sus heridas, él se acercó con su celular para grabar a los muertos y a partir de ahí se desataron los reclamos que derivaron en agresiones físicas en su contra. Las autoridades ya se encuentran investigando el caso.

