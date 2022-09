VIDEO | Andrés García asegura, desde la cama, que la muerte es igual a las mujeres

El actor Andrés García sigue padeciendo estragos en su salud, que en los últimos meses han ido incrementando, por lo que en diversas ocasiones ha declarado que probablemente ya esté llegando a sus últimos días.

Justamente en este tenor, el intérprete de "Pedro Navaja" ha manifestado no sentir temor porque llegue su deceso, y ahora en entrevista para el programa Hoy, realizó una comparación peculiar.

“A la muerte hay que verla como una mujer hermosísima, que son casi muy parecidas a la muerte, las mujeres hermosísimas las miras a la cara y te terminan matando, te mata su belleza, la muerte es igual, entonces mirándola a la cara ya no le es tan fácil a ella acceder a ti”, dijo el actor de 81 años.

¿Le debe algo a la vida Andrés García?

Postrado en su cama, don Andrés García reflexionó sobre el paso de los años y si le debe algo a la vida, por lo que comentó:

“Yo creo que le debo mucho, porque he tenido muchísima suerte, me la he jugado muchísimas veces, en serio, no de mentiritas, en mucho tipo de cosas, y la he librado, hay veces que la he librado y pensado, ya me morí, ya debo estar del otro lado, y luego resulta que veo y digo ‘no, todavía estoy aquí’”.

Finalmente, el ex galán de cine explicó que volverá a ingresar al hospital para que los doctores le asignen el tratamiento más adecuado para combatir uno de sus padecimientos.

“Lo mío es una cuestión que es un problema que tengo hace 30 años, el hueso de la médula espinal que me causé yo por tomar medicinas equivocadas, y la libré, y la sigo librando, pero siempre estoy al borde”, detalló.

Agencia México

