VIDEO | Majo Aguilar confiesa la verdadera razón por la que no está en “Jaripeo sin fronteras”

Actualmente Majo Aguilar de 28 años puede presumir que en su corta pero fructífera carrera ha sido nominada al Latin Grammy, su música se escucha en Honduras y Guatemala, además se encuentra en un recorrido por todo México con sus canciones rancheras, mismas que suman diariamente cientos de reproducciones en plataformas digitales.

Y aunque le gusta enfocarse en las cosas positivas para su vida y trabajo, también es cuestionada sobre la relación que tiene con otros famosos integrantes de su familia como lo son Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar e incluso le han llegado a preguntar si hay alguna lucha de egos y poder entre ella y sus seres queridos.

Asegura que no hay lucha de egos. FB/MajoAguilar

En una entrevista para el podcast “Auténtico” de Pedro Prieto, la grupera confesó que por una de las cosas que más es señalada es por no formar parte del espectáculo “Jaripeo sin fronteras” con el que su tío y primos recorren el mundo, por esta razón no desaprovechó la oportunidad de explicar lo que pasa con ese tema.

“Porque a veces las cosas se dan y a veces no, es un espectáculo que así está, neteando, que así se hizo, yo estoy en Fonovisa, si hay una invitación está padrísimo y lo platicamos, si no hay una invitación hay una cosa que es negocio y hay otra cosa que es familia y yo se separar esas dos cosas”, puntualizó la cantante.

Majo Aguilar resaltó en que no se ofende por no formar parte del show familiar y que ella está cien por ciento enfocado en su proyecto, por lo que trata las cosas como son y ama incondicionalmente a sus seres queridos, a pesar de que hay chismes que mencion que no es así, pero también detalló que es una ideología que ha trabajado y que sigue desarrollando.

Pero no fue lo único que mencionó también contó que cuando recién salieron las primeras canciones muchas personas la cuestionaron sobre que era una más de las integrantes de la famosa dinastía que se desarrolla en la música regional mexicana, por eso siempre tuvo las cámaras de los medios al pendiente de sus pasos.

“Siento yo que había muchas ganas de algunas personas de decir ‘claro, porque es Aguilar está cantando rancheras’, pero sin que suene soberbio mi talento, mi personalidad y creo que mi autenticidad, soy una persona muy honesta, no dio pie a que sucediera, todo lo contrario, se fue todo para arriba padrísimo”, contó.

