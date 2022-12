Ángela Aguilar olvida su tradicional melena corta y se hace radical cambio de look

Lo que los fanáticos de Ángela Aguilar no esperaban era que la cantante de música regional mexicana cambiara de look a solo un mes de que culmine el 2021, si bien es cierto este año ha sido muy exitoso en la carrera de la celebridad, también ha dejado ver que ya no es la misma que antes, pues ahora cuenta con más experiencia en la industria y en la vida.

La cantante de 19 años hizo popular el corte estilo “bob”, una melena muy pequeña arriba de los hombros con el que era reconocida, pero según varias fotografías que subió a su cuenta oficial en Instagram, la intérprete de “En realidad” y “Ella que te dio” decidió dar por finalizada esa etapa en su vida y hacer un cambio radical.

A la hora del cambio. IG/angela_aguilar

Tal parece que optó por extensiones de cabello para lucir diferente, en una de las imágenes que subió a sus historias se aprecia sentada en un banco y alrededor de ella varias personas que están enfocadas en su cambio, horas más tarde una nueva fotografía indica que en efecto, la estrella grupera lleva ahora una melena larga en su color natural.

El resultado. IG/angela_aguilar

Los cambios de look de Ángela Aguilar

Esta no es la primera vez que la “Princesa de la música ranchera” opta por esta técnica de belleza, ya se ha dejado ver con el cabello largo, aunque siempre regresa a su look original, otra de las cosas que se ha hecho es teñir de rosa y verde (colores de fantasía), aunque eso fue por un periodo más corto de tiempo.

Ángela Aguilar recientemente se dejó ver de una forma que nunca se había atrevido, la hija de Pepe Aguilar formó parte de las celebridades que desfiló con la lencería de la firma Savage X Fenty, marca de Rihanna, aunque muchos pensaron que sería un atuendo provocativo, todo estuvo muy cuidado, pero si sé lució con un corsé que resaltó su belleza.

Ante el asombro de las personas que dudaban de su participación en dicho proyecto, Ángela Aguilar confesó que aceptó formar parte porque al igual que la cantante está enfocada en promover a las empresas que manejen objetivos de inclusión y sin estereotipos.

Después de esta colaboración, la integrante de la dinastía Aguilar ahora es un ícono de la moda y alguien a quien el público que disfruta de su música también sigue las tendencias e imagen que propone a través de sus cuentas oficiales donde siempre se le ve con exclusivas prendas.

