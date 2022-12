Yanet García: 3 arriesgados videos con los que ha paralizado TikTok

Pese a que Yanet García ya no tiene presencia en televisión, la conductora y modelo conocida como “la chica del clima, ha logrado mantener sus altos niveles de popularidad gracias a su intensa actividad en redes sociales donde de manera recurrente deleita la pupila de sus seguidores con arriesgados outfits que le permiten derrochar belleza y sensualidad y para comprobar este punto, en esta ocasión te presentaremos los 3 videos más arriesgados de la regiomontana, con los cuales ha robado miles de suspiros en TikTok.

Como se mencionó antes, Yanet García no tiene presencia en televisión de manera formal desde hace un par de años y las veces en las que ha regresado a la pantalla chica solo lo ha hecho como invitada y hasta donde se sabe, el motivo de su decisión tuvo como principal objetivo el desvincularse de la imagen de “la chica del clima” y a la vez darle vuelo a su carrera de health fitness y como estrella de OnlyFans.

Cabe mencionar que, Yanet García abrió espacios para darle vuelo a ambas facetas, sin embargo, es con su actividad en OnlyFans con la que ha tenido mayor impacto y por ello de manera recurrente da pequeñas probaditas de su contenido exclusivo para incentivar a sus seguidores a que se suscriban a su perfil.

Es importante señalar que Yanet García se ha encargado de aclarar en más de una ocasión que en su perfil de OnlyFans no publica contenido explícito pues lo suyo es el erotismo y la sensualidad por lo que sus fotos y videos solo son en lencería y en arriesgados trajes de baño, no obstante, esto no ha sido un impedimento para que figure como una de las máximas estrellas de la plataforma en cuestión.

Como se mencionó antes, Yanet García solo da algunas pequeñas probaditas de su contenido exclusivo en sus distintos perfiles de redes sociales como Instagram y TikTok, no obstante, estos pequeños fragmentos ha han hecho convertirse en todo un fenómeno pues tan solo en la plataforma china de videos, tanto sus seguidores como sus reproducciones y likes se pueden contar por millones pese a que en los últimos meses ha tenido un tanto descuidado su perfil.

De momento, Yanet García no ha manifestado si tiene intenciones de regresar a la pantalla chica, sin embargo, está más que claro que, si así lo decidiera, podría prescindir de su faceta como conductora pues su fama sigue en aumento y todo gracias a su actividad en redes sociales, donde figura como la segunda mexicana más lucrativa de OnlyFans, pues se sabe que anualmente genera ganancias de alrededor de 12 millones de pesos.

