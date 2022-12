VIDEO | Aficionada polémica de la Selección Mexicana impacta con sexy body paint

Aimée Álvarez es una de las influencers más polémicas en México, pero en cada posteo en sus cuentas de redes sociales sigue presumiendo su escultural figura y consintiendo a sus miles de seguidores. En esta ocasión, en su cuenta Instagram y TikTok publicó un video en el que se le ve haciendo una sesión de body paint.

Ahí explicó que la realizó para mostrar su gusto por la película Avatar, que se estrenó el 15 de diciembre en la Ciudad de México. Aparece con pintura de diferentes tonos de azul y algunas joyas que completan el traje.

En pocos minutos, la publicación de @Mackiie89 se llenó de likes y posteos compartidos por parte de sus seguidores que, sin duda, quedaron encantados por el video que realizó la aficionada de la selección mexicana.

Aimée Álvarez publicó la sesión de body paint en sus redes sociales

La hizo por el estreno de Avatar

Aimée Álvarez es una de las seguidoras más polémicas de la selección mexicana. Una de las razónes es que hace cuatro años participó en la polémica fiesta que organizaron algunos futbolistas, antes de ir a Rusia 2018 y que se salió de control, ocasionando rumores sobre lo que pasó ese día.

Pero también lo hizo durante esta Copa del Mundo en Qatar, porque antes del partido contra Argentina, mandó un mensaje a sus seguidores, en el que les pedía que le ayudaran a juntar dinero para ir al juego de México. "Saben que yo no me ando con juegos, lo digo muy neta. Me ayudan a comprar mi vuelo y me voy a Qatar, ustedes ayúdenme y yo me largo a apoyar a nuestra hermosa selección”, decía el mensaje que fue muy cuestionado.

En su cuenta de Instagram tiene más de 300 mil seguidores, que quedaron enamorados tras la sesión de body paint que publicó Aimée.

En su cuenta de Instagram tiene más de 300 mil seguidores

Estuvo en la polémica fiesta previo a Rusia 2018

