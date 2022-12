FOTOS | La aficionada más sexy de la Selección Mexicana impacta con sesión en el hielo

Aimeé Álvarez no solo se ha convertido en una de las influencers con más popularidad en OnlyFans e Instagram por su belleza física y carisma, también ha dejado claro su pasión por el futbol y, en especial, su apoyo a la Selección Mexicana que ya fue eliminada del Mundial Qatar 2022 en la fase de grupos.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que la guapa mackiie89, como es conocida en sus redes sociales, sorprendiera a sus seguidores luciendo la camiseta del tricolor y lencería muy sexy en color rojo. Actualmente, en su cuenta de Instagram tiene más de 300 mil seguidores, quienes no dejan de ser sorprendidos con las publicaciones de la modelo.

Hace unos días, Aimeé causó furor entre sus fans al compartir un total de siete imágenes en Washington D. C, sobre una pista de hielo, con patines, unos leggins y un coqueto top negro, así como una gorrita del mismo color.

La modelo no deja de sorprender a sus fans. Foto: IG/mackiie89

Sus imágenes tuvieron más de 10 mil "me gusta" y múltiples comentarios en los que se reconoce su belleza: "Diosa..", "Beautiful as always!", "My heart Is on fire", "me e vuelto a enamorar", entre otros.

En OnlyFans cuenta con 535 publicaciones. Foto: IG/mackiie89

Por otro lado, en su cuenta de OnlyFans tiene más de 100 mil suscriptores y ha compartido contenido para adultos sin censura, como lo señala su propia descripción, en más de 500 ocasiones.

Cabe señalar que en sus historias más recientes, la influencer publicó diversos videos y fotos de su paso por el Hell and Heaven, en donde tocó Megadeath, Behemoth, Trivium y Slipknot, entre otros.

