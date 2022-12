3 Dramas coreanos de Netflix para terminar la semana sin aburrimiento y olvidarte del estrés

Las vacaciones de navidad y año nuevo se acercan, y es que en el trabajo o la escuela los días de asueto comenzarán muy pronto. Si quieres olvidarte del aburrimiento y descansar del estrés del día, checa estas series coreanas que son todo un éxito en Netflix, son las más vistas del año.

Además, este fin de semana es posible que no quieras salir de casa ante la afluencia de gente por las compras navideñas para la próxima semana. Si no quieres aburrirte, te recomendamos tres doramas coreanos que puedes ver hoy mismo, sobre todo si no disfrutas de las películas navideñas de la época.

Las mejores 3 series coreanas para ver en Netflix

Érase una vez un amor rural

La serie sigue la vida de un chico que debe mudarse al pueblito de su abuelo, quien se hace cargo de una clínica de animales. Ahí, el joven deberá aprender a vivir en el campo, pero contará con la ayuda de una chica que busca convertirse en polícia. Ambos comenzarán a desarrollar sentimientos entre sí.

Hotel de Luna

Dorama coreano de Netflix que sigue la vida de una joven que, debido a sus pecados, es condenada a pasar toda la eternidad como gerente de un hotel encantado. Un día, llegará un joven que trabaja en una cadena de hoteles muy famosa y quien descubrirá que los huéspedes son todo menos humanos, pues la chica debe encontrar un reemplazo para romper la maldición.

Bajo el paraguas de la reina

Es uno de los doramas más vistos del 2022 en Netflix, la trama sigue la vida de una reina que vive en la antigua era Joseon. Ella es madre de tres hijos que resultaron ser muy rebeldes, por lo que hará todo lo posible por educarlos y convertir a uno de ellos en el próximo rey. Para ello, deberá dejar atrás las apariencias de una princesa, pues los rivales se disputarán el trono.