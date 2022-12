5 FOTOS que comprueban que Roger González e Ismael "El Chino" tienen una gran conexión

El chef Ismael Zhu, mejor conocido como "El Chino" destaca en televisión por su carisma y su buen humor, pero también por la mancuerna que tiene con el conductor Roger González, la cual traspasó la pantalla y forjó una amistad en la vida real.

La cercanía entre los conductores destapó rumores de un supuesto noviazgo entre el también locutor y "El Chino", quienes usualmente se dejan ver en redes sociales compartiendo experiencias gastronómicas y en distintos viajes

Ambos conductores tienen gran carisma. Foto: Instagram

¿Roger González tiene un nuevo romance?

Sin embargo, lo que impulsó el rumor de un noviazgo entre las estrellas de la TV fue el conmovedor mensaje que Roger envío al chef en redes sociales al chef, para celebrar su cumpleaños y agradecer por su amistad.

“Hoy la vida le regala un año más a un ser humano de los que vale la pena conocer. Esas personas que te cambian la vida. Gracias a @diolluberes que lo contrató para trabajar con nosotros, conocí a alguien que se convertiría en mi alma gemela (en versión oriental) en mi vida. Felicidades @ismael_zhu por este nuevo año ¡y que la vida nos lleve a más aventuras juntos! Te quiero con todo mi corazón, gracias por ser alguien para mi tan importante y en quien confiar. Ahhh y para dar más notas de prensa porque si no esto no sería tan divertido… gracias por haberme dicho que sí a TODO”, escribió el también actor de “Hoy no me puedo levantar".

Lo que más llamó atención del mensaje fue la última frase que Roger acompañó con un emoji de un anillo de compromiso, aunque el conductor aclaró que esto lo hizo solo para llamar la atención, situación que algunos usuarios en redes aprovecharon para animarlos a considerar su boda en la vida real.

Roger e Ismael comparten muchos momentos. Foto: Instagram

Otros proyectos juntos

Roger creó al lado del chef y de Daniela Obregón una serie denominada "Los Tres Tragones", que podría estrenarse en 2023, si alguna plataforma de streaming se interesa por el proyecto y los protagonistas logran llegar a algún acuerdo.

Vale mencionar que cada vez que ambos personajes postean fotografías juntos, diversos usuarios en redes sociales halagan a la pareja, aludiendo a que se ven bien juntos y que ambos tienen mucha compatibilidad dentro y fuera de cámara.

A continuación te compartimos algunas fotografías que comprueban que Roger González e Ismael "El Chino" tienen una gran conexión:

Se divierten juntos. Foto: Instagram

Disfrutan la cocina. Foto: Instagram

Las estrellas de TV son amantes de la buena comida. Foto: Instagram

Comparten momentos divertidos. Foto: Instagram

Roger e Isma son muy alegres. Foto: Instagram

