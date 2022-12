"Gracias por decirme que sí": el amoroso mensaje de Roger González a Ismael "El Chino"

En los pasillos de las televisoras mexicanas siempre se encuentran historias escondidas, anécdotas que se quedarán en la memoria colectiva de los fanáticos y la audiencia. En los recientes días, el nombre de Roger González e Ismael Zhu "El Chino" se hizo tendencia en redes sociales, pues un mensaje bastante romántico los unió.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el actual conductor de Venga La Alegría y excolaborador de Disney Channel le envió un mensaje al exparticipante de "Master Chef" con unas hermosas palabras. "Hoy la vida le regala un año más a un ser humano de los que vale la pena conocer. Esas personas que te cambian la vida", inició el mensaje de González.

De igual forma, el buen Roger agradeció al productor Dio Lluberes, quien se desempeñó como cabeza del matutino, por contratar a Ismael, ya que gracias a eso se convertió en su alma gemela.

"Felicidades, Ismael Zhu, por este nuevo año, ¡y que la vida nos lleve a más aventuras juntos! ¡Te quiero con todo mi corazón! !Gracias por ser alguien tan importante para mí y en quien confiar", agregó el famoso

Pero la felicitación no terminó ahí, ya que González decidió ponerle un toque romántico al mensaje, esto con el objetivo de seguir alimentado los rumores que afirman que ambos conductores sostienen una relación amorosa, sin embargo, tienen que negarlo para evitar las críticas de una sociedad que todavía no acepta las parejas homosexuales.

"¡Ahhh! Y para dar más notas de prensa, porque si no esto no sería tan divertido.… Gracias por haberme dicho que sí (emoji de anillo) a TODO", añadió González con un poco de sarcasmo.

La respuesta del Chino

El tiempo no se hizo esperar e Ismael logró contestar al mensaje de Roger. El ganador de Master Chef 2019 dejó a un lado los prejuicios y expresó toda su sinceridad.

"¡Te quiero mucho, amigo! Gracias a la vida por coincidir en esta vida. Que sean muchos viajes, cenas, reuniones y notas de portada", respondió Ismael Zhu.

Además, continuó con la broma de que tienen un romance con Roger y compartió una fotografía con una instantánea con un GIF de un anillo de compromiso.

Luego de que se diera a conocer la salida de William Valdéz del programa, también se rumoró que el exconductor de Zapping Zone se iría, pero trascendió que Sergio Sepulveda salvó su cabeza.

Un mensaje que llamó la atención de sus fanáticos fue el que colocó Roger en su cuenta oficial de Twitter, donde da a entender que todo tiene su final "nada dura para siempre".

"Me encanta saber que las cosas no son para siempre. Amo los cambios porque me invitan a la adaptación constante. No hay aprendizaje ni evolución cuando te mantienes mucho tiempo en una zona conocida", escribió Roger González en su cuenta de Twitter; sin embargo, hasta ahora no ha habido un cambio en los conductores de "Venga la Alegría".

