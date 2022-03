Roger González abandona "Los Reyes del Playback" y el público enfurece: "Siempre hacen lo mismo"

Gran polémica la que generó este miércoles la salida de Roger González del reality "Los Reyes del Playback", en el cual participaba con gran apoyo por parte del público desde hace algunas semanas, sin embargo, tal parece que su esfuerzo no fue suficiente y los jueces determinaron que ya era hora que saliera del show de talentos.

Pero esto no consiguió más que enfurecer no solo a los admiradores del conductor de "Venga la Alegría" sino también a los espectadores del popular matutino de TV Azteca, ya que aseguraron que siempre pasa lo mismo con todos los realities del programa; "Siempre hacen lo mismo" y se van los más talentosos, reprocharon en las redes sociales.

La polémica se originó en la cuenta oficial de "VLA" en Instagram tan solo se dio a conocer la suerte de Roger; "Como siempre haciendo a un lado a Roger, siempre haciendo lo mismo", "El show habría funcionado si dejaran de favorecer a personas que al público no le caen bien y ustedes protegen, Roger debía quedar en la final" y "Cómo siempre y sus injusticias para beneficiar a los demás", fueron algunos de los mensajes que compartieron los seguidores.

"No les importaron los votos del público", reclamaron

Los reclamos por parte de los espectadores de "Los Reyes del Playback" cobraron intensidad y hubo quienes aseguraron que el reality replica viejos vicios de otros programas de competencias como "Exatlón México" o "Quiero Cantar", en donde, según sus comentarios, terminan por no respetar los votos que el público destina hacia sus participantes favoritos.

"Nooo, por qué. Y nuestros votos??? Acaso votamos al aire ??", "Y los votos del público de nuevo no les importó. Están como exatlón con sus empates y reglas inventadas", "Ay ya sabemos quienes son los 4 que van a la final, para que hacen tanto show", fueron algunos comentarios que publicaron los usuarios de Instagram.

Al público no le bastó reclamar por lo que consideraron una "injusticia", ya que además dieron a conocer los nombres de aquellos, según su valoración, debieron salir hoy: "Mal no debió salir él," "Él tenía que ganar", "Flor debió salir NO Roger, "Quien debía salir era Laura", aseguraron. Los comentarios solo fueron muestra de la intensidad que ha cobrado el reality entre el público de "VLA", ya que desde un inicio Roger comenzó a destacar como uno de los favoritos.

Sin duda, los "Reyes del Play Back" seguirá generando polémica, aunque ya sin la participación del que para muchos debió de haber ganado la competencia: "Ya digan la verdad!! ¿¿Que tienen contra Roger?? Le hacen perder en Quiero Cantar, le hacen perder en el Gran chef y ahora esto???", "Super injusto", "Para eso vota uno, para que hagan lo que quieran," reprocharon los fans de Roger.

