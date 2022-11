Toñita estalla en contra de Emma Pulido: "vale ma%&$s su vida"

Cada vez más intensa se pone la situación en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, en esta ocasión la polémica fue protagonizada una vez más por la maestra Emma Pulido pero esta vez con Toñita y Tony quienes rompieron en llanto durante su presentación de este jueves 3 de noviembre.

Luego de presentar la coreografía que tenían preparada para este día, “los Tonys” como también son conocidos Tony Garza y Toñita, terminaron su número muy conmovidos, pues el actor de “Mariposa de Barrio” dedicó sus pasos a su madre quien falleció, mientras que la exalumna de La Academia reveló que se encuentra en pleno proceso de separación de su esposo.

Luego de recibir las críticas y calificaciones por parte de Andrea Legarreta, Latín Lover y Emma Pulido, Toñita rompió en llanto y salió corriendo del foro pues ni ella ni su pareja estuvieron de acuerdo con el 6 que les dió la experta en baile de cabello rojo.

Tras salir corriendo del foro, Galilea Montijo fue detrás de Toñita quien estaba desconsolada llorando detrás de la escenografía pues “la negra de oro” como también es conocida está atravesando por una fuerte situación personal.

Luego de que Tony Garza mostró su apoyo a su compañera y aseguró que a Emma Pulido nada la mueve después de verlos bailar con los sentimientos a flor de piel, Toñita no pudo más y explotó en contra de “la jueza de hierro”.

“No ma$%es, no se puede…ni siquiera sabe por lo que pasó este pi%&/ fin de semana, perdón maestra, mi hija trató de suicidarse, si eso quería que le dijera pues se lo digo y no sabe lo cu%& ro que es quedárse en un hospital sin comer... para cuidar de tu hija y que a usted no se le mueva el corazón, entonces vale ma·$% du vida”, dijo entre lágrimas Toñita