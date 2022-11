Ferka y Christian Estrada: un repentino divorcio y un hijo en común, esta es la historia de su amor

Fue en pleno 2020, cuando María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka solamente, y Christian Estrada se conocieron pues ambos formaron parte de “Guerreros 2020”, un nuevo reality show deportivo, mismo que estuvo bajo la producción de la fallecida productora Magda Rodríguez.

En dicho programa tanto Ferka como Christian formaron parte del equipo de “Leones”, por lo que fue muy fácil para ellos con la convivencia enamorarse, aunque todo parecía ir bien entre ellos, ahora, dos años más tarde protagonizan una de las polémicas del momento pues “El Sina” sustrajo al hijo que procreo con la actriz y ahora enfrenta un proceso legal.

Ferka y Christian siempre tuvieron un amor tóxico

Christian Estrada presuntamente habría sido el responsable que Frida Sofía y Alejandra Guzmán se distanciaron pues éste era pareja sentimental de la hija de la rockera pero de acuerdo a las declaraciones de la joven su famosa madre y su exnovio habrían tenido algún tipo de relación amorosa.

Luego de toda la polémica generada por su presunta relación con Alejandra Guzmán, Estrada quiso dejar atrás todo eso y darse una nueva oportunidad en el amor con Ferka a quien conoció en “Guerreros 2020”

Tras confirmar su romance con Christian, la conductora y actriz María Fernanda Quiroz dio una entrevista en la que asegura que el pasado de su novio la tenía sin cuidado pues ella conoce con quién está y es una persona totalmente distinta a como lo “pintaron” en los medios de comunicación.

Llega la primera infidelidad y el primer perdón

Pero la felicidad les duraría poco, pues pronto vendría la primera infidelidad por parte de Christian Estrada a Ferka y aunque ella inmediatamente puso fin a su relación, éste pidió una disculpa pública a la actriz y con voz quebrada pidió una nueva oportunidad.

Pese a que Ferka parecía estar decidida a terminar con esa relación, tan solo pasó una semana para que la actriz le diera una nueva oportunidad a Estrada, asegurando que se dejó llevar por lo que dijo su corazón.

Ante esta situación, la ex de Christian Estrada, Frida Sofía reaccionó al respecto y envió un mensaje contundente a Ferka cuestionando su amor propio, y asegurando que todo lo que había dicho sobre él no eran chismes, sin embargo, la actriz hizo caso omiso y decidió no contestar el comentario de la hija de Alejandra Guzmán.

Se tatúan por amor

Luego de este pequeño bache en su relación, parecía que habían superado la prueba por lo que Ferka y Christian se veían y mostraban a todos el gran amor que se tenían el uno al otro.

Muchos aseguran que tardaron muy pocas semanas para comenzar a vivir juntos, en el departamento de la actriz por lo que rápidamente su relación se formalizó tanto así que la pareja decidió hacerse un tatuaje en pareja.

Así como lo lees, Ferka y Christian Estrada tan solo unos meses después de iniciar su polémico noviazgo fueron a un estudio de tatuajes para hacerse un diseño en pareja; los atletas decidieron plasmar los símbolos de la "reina de corazones" y el "rey de espadas", lo cual simboliza la unión entre los enamorados.

Foto: Captura de pantalla

Anuncian que serán papás

Fue en el mes de febrero del año 2021 cuando Christian Estrada y Ferka anunciaron en el programa Hoy que se convertirían en papás, ambos se encontraban muy felices con la noticia pues la llegada de su bebé confirma el amor que se tenían.

Meses más tarde, la pareja hizo un baby shower en donde revelaron que estarían esperando a un varón por lo que decidieron nombrar al pequeño Leonel, esto en honor al equipo “leones” donde la pareja se conoció y se enamoró.

Nace su primer hijo

Fue en agosto del 2021 cuando por medio de sus historias de instagram, con una hermosa foto familiar, Christian Estrada anunció el nacimiento de su primogénito Leonel, así mismo la feliz mamá también hizo lo propio en sus redes sociales en donde agradeció todas las muestras de cariño tanto para ella como para su hijo.

Foto: Captura de pantalla

¿La pareja estrella?

Tras el nacimiento de su hijo Leonel, en 2022 la pareja se aventuró a participar en un reality show en donde demostraron ser una “pareja estrella”, pues a pesar de coronarse como los ganadores de la tercera temporada de Inseparables, seguidores del programa mostraban preocupación por Ferka.

Y es que en varias emisiones de este reality show, Christian Estrada trató mal a la madre de su hijo, le gritó e incluso la hizo sentir mal y la culpaba si algo no salía bien en una prueba de pareja, lo que encendió las banderas rojas para los seguidores de Ferka, sin embargo, esto pasó sin mayor importancia para la pareja quienes semanas más tarde celebrarían su triunfo.

Se comprometen en New York

Tras haberse coronado como los ganadores de “Inseparables”, Ferka y Christian Estrada se encontraban muy felices, por lo que el 17 de julio de este 2022, en una romántica velada en New York, “El Sina” le hizo la tan esperada propuesta de matrimonio a la madre de su hijo, ante esto, Ferka aceptó inmediatamente.

Por lo que compartieron fotografías en redes sociales del feliz momento, en donde recibieron la felicitación de amigos como José Ron, Tania Rincon, Linet Puente, Adrian Dimonti, entre muchos más; cabe señalar que dicha publicación ya no se encuentra disponible.

Foto: Captura de pantalla

Bautizan a Leonel

A inicios del mes de septiembre de este 2022, Ferka y Christian celebran el primer año de su hijo Leonel y además lo bautizan, eligiendo como padrinos del bebé a Lambda García y Karla Díaz.

Foto: IG @ferk_q

Ferka confirma estar separa de Christian

Todo parecía ir bien entre la pareja que hace tan solo un par de meses anunciaba que pronto se casarían, sin embargo, una revista de espectáculos sacó una portada en donde reveló que se estarían separados por lo que los rumores no se hicieron esperar.

Aunque Ferka y Estrada no habían querido dar declaraciones, la actriz y participante de “Las Estrellas bailan en Hoy” durante la emisión matutina conducida por Galilea Montijo y Andrea Legarreta confirmó que se encontraba separada del padre de su hijo.

Ferka revela haber sido víctima de violencia psicológica

La actriz y conductora confirmó que a lo largo de dos años de relación que sostuvo con Christian Estrada, la actriz fue víctima de violencia psicológica pues aseguró que “fue transgredida” por su pareja; además aseguró que fue agredida por la madre de “El Sina”.

Christian Estrada le quita a su hijo a Ferka con engaños y violencia

El pasado sábado 26 de noviembre, la actriz denunció por medio de sus redes sociales que Christian Estrada, padre de su hijo, sustrajo al menor a base de engaños y con lujo de violencia.

Todo sucedió en una plaza de la CDMX en donde habría un encuentro entre Ferka y Estrada para que éste pudiera reunirse con su hijo pero el modelo llegó acompañado de dos personas más que aseguraron ser funcionarios del MP y con lujo de violencia despojaron a la actriz de su hijo.

En redes sociales, rápidamente circularon los videos del momento en el que Christian Estrada carga al pequeño Leonel y huye en un elevador, mientras que Ferka llora y grita desesperadamente pidiendo a su ex pareja que no se lleve al niño pero éste hace caso omiso.

Ferka recupera a su hijo

Afortunadamente la noche del sábado 26 de noviembre, Ferka quien estuvo en todo momento acompañada de su madre y de su abogada Ingrid Balderas, se dio un momento para platicar con la prensa y aclarar que en ese momento su hijo Leonel ya había sido recuperado y se encontraba en un lugar seguro; por otra parte reveló que Christian Estrada actuó de manera incorrecta por lo que todo quedaría en manos de las autoridades.

Ferka actúa legalmente

Ante la preocupación de la actriz, ésta decide actuar legalmente en contra del padre de su hijo quien sin una orden oficial sustrajo al menor, además sus acompañantes mintieron al asegurar que trabajaban en el MP, por lo que la abogada Ingrid Balderas quien es la defensa de la actriz María Fernanda Quiroz platicó con la prensa y reveló cuáles fueron los cargos por los cuales fue acusado Christian Estrada y estos fueron: sustracción de menores, usurpación de funciones (por parte de uno de sus supuestos abogados), y violencia.

Christian Estrada es trasladado a un reclusorio

Luego de cumplirse las 48 horas para integrar la carpeta de investigación, Estrada quien se encontraba detenido junto con las otras dos personas que le ayudaron a sustraer a su hijo, salió del MP totalmente cubierto y abordó una camioneta de color negro, presuntamente el modelo fue trasladado al reclusorio Oriente pero también se rumora que puso haber llegado al Norte, esta información hasta el momento no ha sido confirmada.

SIGUE LEYENDO:

Bellakath no solo canta y es abogada, también toca el violín y así lo demostró en el Flow Fest

Ferka: Christian Estrada sería trasladado al reclusorio Norte tras ser acusado de sustracción de menores, ¿qué pasó?

VIDEO | El momento exacto en el que Christian Estrada le quita su hijo a Ferka y huye en un elevador

Estas son las FOTOS más sensuales de la "mamá" de Carmen Villalobos que ahora participa en "Mujeres Asesinas"

bmz