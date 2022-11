Yanet García enciende la red con su disfraz de gatita para Día de Muertos

Las famosas se lucieron con sus disfraces para el Halloween, pero la que definitivamente robó miradas y encendió la red con cada uno de ellas fue Yanet García, quien sorprendió con sus sensuales atuendos con los que estilizó su silueta. Por ejemplo, en medio de las celebraciones del Día de Muertos, la modelo de OnlyFans compartió una imagen en la que conquistó como gatita de color negro, vestuario típico en estas fechas.

La actriz y modelo es una de las mexicanas más seguidas en plataformas digitales como Instagram, pues en esta red social tiene 14.8 millones de admiradores, y es que en sus cuentas oficiales, Yanet da una "probadita" de lo que sus fans pueden encontrar en su página de contenido exclusivo, en donde constantemente los consiente con looks reveladores como son coquetas piezas de lencería, diminutos bikinis o bien, prendas temáticas como fue el caso de estos días en las que se conmemoran a los muertos.

Yanet García conquista con su disfraz de gatita

Desde hace unos días, la ex colaboradora del programa Hoy ha presumido en sus redes sociales fotos en las que se lució de diferentes personajes, como por ejemplo de "Caperucita roja" y recientemente de gatita. La presentadora de televisión subió una imagen el día de ayer en la que modeló un body completo de látex, el cual complementó con una orejitas que la hicieron conquistar a sus millones de seguidores, quienes no dudaron en comentar la publicación con halagadoras palabras y dejarle su "like".

La modelo de OnlyFans conquista luciendo como gatita IG @iamyanetgarcia

Con tan sólo un par de emojis de fantasma y una calabaza, García, de 31 años, compartió la postal en la que se le puede ver desde un foro de grabación, el cual es del programa Hoy, en donde hace algunos años fue la encargada de dar el pronóstico del tiempo, por lo que consiguió el título de "La Chica del Clima". La también influencer recordó este disfraz en medio de las celebraciones del Día de Muertos, por lo que le llovieron cientos de reacciones positivas por parte de sus fanáticos.

"Preciosa princesa felina", "Wow que bellísima y maravillosa y más con esa bella sonrisa", "Sexy Sexy Sexy", "Hermosa mi reina preciosa" y "You are absolutely gorgeous" (Eres absolutamente hermosa), son algunos de los comentarios que se pueden leer entre los emojis de cara enamorada, corazones y fuego, que están en la publicación que tuvo algunos "Me gusta", demostrando que es una de las más queridas de las plataformas digitales.

El disfraz es un body completo hecho de látex o polipiel, con unos adornos que asemejan algunas partes cosidas por lo que hace recordar al personaje de Batman, Gatúbela, uno de los que es más popular durante estas fechas, pues varias famosas han llevado trajes similares. En el caso de Yanet García, en vez de usar una máscara, prefirió sustituirla por una orejitas, por lo que pudo mostrar su hermoso rostro.

Yanet García recordó el disfraz que lució en el matutino IG @programahoy

Yanet García hizo casting en 2013 para ser parte de Nuestra Belleza Nuevo León, pero no quedó seleccionada. Años más tarde se lanzó a la fama como "La Chica del Clima" del programa ‘Gente Regia’ y después en 'Hoy', emisión que dejó para mudarse a Estados Unidos. Ahora, sigue su carrera como modelo y sube contenido en OnlyFans, plataforma a la que se ha convertido en una de las mexicanas más exitosas al igual que Celia Lora y Karely Ruiz.

