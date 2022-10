De espaldas, Yanet García presume su belleza en bikini blanco

La modelo e influencer Yanet García, conocida desde hace varios como “Chica del Clima”, es una de las más destacadas figuras de la televisión, también y que además tiene el trono de las reinas mexicanas modelos de OnlyFans. Ahora, a través de su perfil de Instagram compartió una publicación donde presume sus curvas utilizando un bikini blanco muy pequeño y mostrando su espalda.

“Know your WHY, then fly girl, fly” (Conoce tu POR QUÉ, luego vuela chica, vuela) es la traducción al español del mensaje que acompaña su post, el cual ya cautiva a sus más de 14.8 millones de seguidores. Yanet García, al parecer está apunto de darse un chapuzón para disfrutar el sol de este domingo de otoño.

Yanet García impacta en Instagram. Foto: @iamyanetgarcia

Esto es lo que debe saber sobre Yanet García

Yanet García en los últimos cinco años ha generado que millones de hombres la amenacen. Anteriormente pasó de estar frente las cámaras hablando del clima y ahora genera contenidos pasan por plataformas para adultos, la modelo tiene ganado el rótulo de la chica del clima.

Yanet de 31 años ha tenido un ascenso meteórico en su carrera dentro del mundo del OnlyFans es una de las revelaciones del momento.

Anteriormente, la modelo mantenía una vida relativamente normal en Nuevo León, donde se dedicó a sus estudios llegando a convertirse en contadora pública.

García formó su propio camino interesándose en diferentes ramas, primero, por el modelaje, creando una academia, con la cual se permitió llevar a modelos para Televisa Monterrey.

Yanet García eleva la temperatura. Foto: @iamyanetgarcia

