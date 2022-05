Yanet García: este es el nivel de estudios de la ex chica del clima

Yanet García es una presentadora de televisión mexicana de 31 años, pero es más conocida como ‘La chica del clima’. Se destaca por ser una de las mujeres más hermosas de Latinoamérica y cada vez que tiene la oportunidad, enciende las redes sociales a través de sus posteos. Sorprendió hace días por confesar cuál es su grado de estudios y la profesión que nunca ejerció.

La conductora de televisión que inició su carrera con tan solo 22 años, tuvo que luchar más de la cuenta para ser una de las personas que más seguidores tiene en Instagram. Actualmente, Yanet García acumula cerca de 15 millones de seguidores donde comparte no solo sus sesiones de fotos más impresionantes, sino su esbelta figura.

Así lució su figura Yanet García. Fuente Instagram @iamyanetgarcia

Hasta hace algunos meses, la ex ‘Chica del clima’ tuvo un romance con el empresario Lewis Howes donde el motivo de la ruptura habría sido de infidelidad por parte de su ex pareja con la actriz Martha Higareda. Sin embargo, fue la actual novia del empresario quien desmintió los rumores y descartó hechos de infidelidad. Actualmente, Yanet García se encuentra disfrutando de su soltería.

Lejos de la televisión, Yanet García se encuentra estudiando la carrera de nutrición para poder prepararse así en healt coach. Es así que decidió abrir una nueva cuenta de Instagram en la que publica tips y consejos saludables. En tanto, continúa atrapando todas las miradas de sus fanáticos mostrando su cuerpo y los más sensuales trajes de baño.

La ex chica del clima sacudió las redes sociales. Fuente Instagram @iamyanetgarcia

Quizás algo no sabías de Yanet García y es sobre el nivel de estudios de la ex ‘Chica del clima’. La modelo de 31 años confesó que es contadora pública y que estudió en una academia en Monterrey. Sin embargo, todo cambió cuando fue vista por el conductor Mauro Morales y la invitó a ser parte de su programa y dar el clima. En un principio, lo rechazó por no saber del tema pero se capacitó y terminó aceptando.