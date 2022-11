Marjorie De Sousa paraliza la red en arriesgado vestido abierto

Marjorie De Sousa causó revuelo en las redes sociales con su belleza y look. Fue en su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene millones de seguidores, donde la actriz presumió un atrevido video con el que robó suspiros al lucir su curvilínea silueta en un arriesgado vestido abierto con el que paralizó la plataforma de Meta y se confirmó como una de las mujeres más bellas de la pantalla chica.

La actriz venezolana, que recientemente participó en la telenovela "La Desalmada", dejó claro que no le teme a mostrarse con los atuendos más reveladores, algo que ya ha demostrado con sus looks de playa, pues De Sousa es una de las famosas que mejor luce los bikinis que están en tendencia, y así lo confirmó en este verano al presumir cuerpazo en coquetos diseños de lentejuelas.

Marjorie de Sousa se luce en revelador vestido

La venezolana compartió este miércoles en su cuenta de Instagram, donde la siguen 9 millones de fans, un video en el que se le puede ver presumiendo su curvilínea figura en un vestido de estampado en colores como el naranja, rosa, morado y blanco, pieza que llama la atención por su abertura en un costado, decorada sólo con algunas cadenas delgadas para unir la prenda con la que derrochó sensualidad.

"Preparando sorpresas, los amo equipo @julianhairstudio @juansousaofficial @angelramoos @yojaima.ramos @miki_von @wade_allyn_", fueron las palabras con las que Marjorie, de 42 años, compartió las imágenes que han causado furor entre sus millones de seguidores, quienes no pudieron evitar llenarla de halagos y palabras como: "Hermosa", "Eres lo más hermoso que pudo parir Venezuela. Te amooo", "Diosa" y "Simplemente bellísima y encantadora".

La publicación de la actriz ha generado casi 31 mil "me gusta", aunque no es la primera vez que la también modelo causa impacto con sus looks entre sus seguidores, pues la venezolana constantemente consiente a sus admiradores en atuendos con los que deja poco a la imaginación y destaca al máximo su belleza y figura, la cual le ha hecho ganar fama en las redes sociales.

Marjorie dejó sin aliento a sus millones de fans. Foto: IG @marjodsousa

La nacida en Caracas, Venezuela, ha tenido gran éxito en la televisión mexicana, pero no se ha salvado de la polémica, esto por las declaraciones que en más de una ocasión ha dado su expareja, el también actor Julián Gil, de quien se divorció en el 2017 y se ha mantenido en un pleito, ya que él asegura que no puede ve a su hijo Matías Gregorio, pequeño que actualmente tiene 5 año.

De Sousa comenzó su carrera en los medios haciendo comerciales para televisión y trabajando como modelo en su natal Venezuela. "Amores verdaderos", "Hasta el fin del mundo", "Sueño de amor, "Mi marido tiene familia", "Al otro lado del muro", "Un poquito tuyo" y "Amores que engañan", son algunas de sus últimas telenovelas en las que ha demostrado su talento y ha destacado por su belleza.

La actriz presume cuerpazo. Foto: IG @marjodsousa

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Marjorie de Sousa derrocha estilo en Instagram con escotado traje sastre

VIDEO | En bikini, Marjorie de Sousa y Marlene Favela tienen duelo de belleza

Dominika Paleta impone moda con el vestido rosa neón que querrás este invierno