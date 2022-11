Dominika Paleta impone moda con el vestido rosa neón que querrás este invierno

Los looks playeros en invierno son los favoritos de muchas, en especial para quienes viven en las grandes ciudades y en los últimos meses del año encuentran el pretexto perfecto para darse una escapada a la playa para olvidarse del clima frío que azota por las mañanas y noches. Además, visitar el mar nos da inspiración para conseguir los atuendos más glamurosos, frescos, escotados y coloridos no importa si se lleva un bikini al estilo de Macky González o un vestido camisero como Dominika Paleta, pues ambos casos son perfectos para robarse todas las miradas.

Aunque siempre se divide a la moda en lo juvenil y lo maduro, lo cierto es que famosas como Dominika Paleta han demostrado que hay prendas antiedad y que pueden usar mujeres de todas las edades para lucir icónicas. En su última cátedra de moda compartida por una sesión de fotos en Instagram, la actriz presumió el vestido rosa neón que confirma loa anterior y que además permite sumarse a la fiebre por los looks inspirados en el estilo de Barbie. ¿El resultado?, pues es el más sensacional para unas vacaciones en la playa durante las próximas fiestas decembrinas.

Ideal para las amantes de los escotes en las piernas. (Foto: IG @dominikapaleta)

Dominika Paleta conquista el invierno con el look más femenino

Por supuesto, un color tan llamativo y brillante como este resulta perfecto para seguir en tendencia, pues desde la primavera pasada los colores neón y en especial el rosa en su amplia gama de colores se han convertido en los favoritos de todas las amantes de la moda y la mejor parte es que para combinarlo y crear armonía en la imagen sólo basta con agregar accesorios o calzado blanco, un detalle que nadie se puede perder este invierno.

De acuerdo con Dominika Paleta, un diseño como este resulta magnífico par mujeres de todas las edades gracias a lo holgado que resulta, pero tiene un toque bastante juvenil gracias a los botones que dan el aspecto camisero y con los cuales se puede elegir qué tanto escote se quiere presumir; sin embargo, las que no se salvan son las piernas, pues el vestido permite tener un toque muy coqueto con escotes pronunciados en los laterales.

A pesar de los escotes en la falda que permiten dejar las piernas al descubierto, el largo de la prenda cae por arriba de los tobillos ayudando a conseguir una imagen muy elegante y glamurosa. Además, estamos seguras que en caso de lucir un vestido como este en las vacaciones decembrinas en la playa, será la alternativa perfecta para llevar un bikini debajo y estar lista para ir a nadar en cualquier momento.

Las prendas oversize están de moda este invierno. (Foto: IG @dominikapaleta)

Como te adelantábamos, un rosa neón como este es muy fácil de combinar y así lo demostró la actriz al llevar sandalias blancas como el complemento perfecto e ideal para armonizar el look. Asimismo, se trata del calzado perfecto no sólo para una visita a la playa, sino también para mantener una imagen desenfadada como la que presumió Dominika Paleta al llevar un diseño oversize y los puños arremangados y sin perder el estilo.

Así que si este invierno quieres imponer moda un vestido rosa neón como este no puede faltar en tus básicos del guardarropa y no olvides que se trata de una tendencia con la que jóvenes y mujeres maduras podrán sumarse a la fiebre de los looks inspirados en Barbie. ¿Le robas el look a la actriz?

SIGUE LEYENDO

Las uñas con cristales de Ángela Aguilar son las más elegantes para las fiestas decembrinas

Karol G enseña coqueta tanga con un look de Barbie y enamora a millones

Kylie Jenner conquista Instagram con enterizo de transparencias