Así comenzarán la semana los signos del Zodiaco, según el horóscopo negro

¿Amor, dinero y prosperidad les depara a los signos del Zodiaco esta semana que está por empezar? El horóscopo negro responde esta pregunta a través de las predicciones del 17 al 23 de marzo, a fin de las personas tomen decisiones inteligentes que las beneficien no sólo estos días, sino en las siguientes semanas.

A diferencia de las lecturas astrológicas tradicionales, el horóscopo negro tiene la particular de presentar predicciones que en ocasiones destaca lo oscuro de los signos del Zodiaco; esto, a su vez, pone de manifiesto que no hay personas perfectas, pero eso no es justificación para actuar de manera negativa.

Para conocer qué indican los astros, primero es necesario saber qué signo le corresponde a cada persona, de acuerdo con su fecha de nacimiento:

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Tauro: 20 de abril y al 20 de mayo

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Para la semana del 17 al 23 de marzo, l horóscopo negro tiene mensajes para los signos del Zodiaco. Foto: Pinterest @LCKING66.

Predicciones para los signos del Zodiaco del 17 al 23 de marzo

De acuerdo con el horóscopo negro, Aries tiene que recordar que no necesita a nadie para avanzar y es momento de que actúe en solitario. No sólo ganará confianza e independencia, sino que reconectará consigo mismo.

Tauro debe hacerle caso a su intuición y reflexionar porque hay personas que no valen su tiempo y esfuerzo. Hablar con honestidad y marcar límites serán las misiones de este signo del Zodiaco esta semana para que retome las riendas de su vida.

Las emociones estarán a flor de piel para Géminis, lo que es resultado de que en los últimos meses se ha presionado. Darse un respiro y tratarse con amor será necesario para Géminis, aseguran las predicciones del 17 al 23 de marzo. Un cambio de aires también será favorecedor, así como retomar viejos contactos.

Cáncer no sólo tiene que hablar, sino que tiene que actuar. Esta semana estará llena de pruebas que serán perfectas para que actúe con firmeza y seriedad. Si quiere que las cosas mejoren, tiene que hacerse responsable de lo que le corresponde.

Los 12 signos del Zodiaco viven momentos de cambio, indican las predicciones astrológicas. Foto: Pinterest @artspace48.

El horóscopo negro llega con un mensaje para Leo: no puede permitir que los demás decidan por él. Tiene que recordar que es una persona fuerte y puede lograr todo lo que se proponga, pero para que eso suceda tiene que avanzar; un paso a la vez es la frase de este signo.

Virgo cosechará los frutos de su esfuerzo y tiene que saber algo: esto sólo es el comienzo. Aunque esté agotado, Virgo tiene que seguir trabajando porque es la manera de que sus metas se cumplan al 100%. A pesar de esto, debe mantener el equilibrio para no descuidar su vida personal, sobre todo los temas amorosos.

Frustración es la palabra que define cómo se siente Libra en este momento, y esto se debe a que no encuentra su sitio en el mundo. Esta crisis existencial es una oportunidad para que este signo del Zodiaco haga introspección y se conozca en la nueva etapa que está viviendo.

Las predicciones del horóscopo negro para Escorpio se resumen en un mensaje: su intuición no falla y tiene que hacerle caso. Su entorno está cambiando constantemente y tiene que ser inteligente para alejarse de los conflictos que ni siquiera le competen. Marzo es un mes clave para los signos del Zodiaco debido a la llegada de la primavera. Foto: Pinterest @marissaica77.

Sagitario tendrá una semana llena de cambios que dará pie a la renovación de su energía. Esto significa que es momento de cortar vínculo con aquellas personas que no le suman, pero sí le restan; en el fondo, aunque pueda dolerle, sabe de qué personas se trata.

El estado de ánimo de Capricornio ha estado por los suelos, así que los astros le hacen una invitación: sal de la rutina y anímate a hacer cosas nuevas. Renovación es la palabra clave de este signo del Zodiaco que debe usar su creatividad para nuevas oportunidades laborales.

Acuario está en las nubes, lo que es positivo para que vaya detrás de nuevas metas. Claro, también tiene que aterrizar los pies en la tierra para que aquello que sueña sea una realidad. Es buen momento para que cuide de su salud física. ¿Cómo? ¡Haciendo ejercicio!

Las predicciones astrológicas del 17 al 23 de marzo son clave para Piscis porque está confiando demasiado en quienes no debe y podría salir afectado y hasta herido. Piscis tiene que ser honesto consigo mismo y entender que tiene que ser selectivo; vale demasiado como para permitir que le rompan su corazón.