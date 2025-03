Horóscopo de Nana Calistar HOY 17 de marzo, Capricornio es tu día de suerte

Hoy es un día especial para los capricornio, pues tendrán un golpe de suerte que se extenderá por toda la semana. Felicidades porque eres el signo del zodiaco que más bendiciones recibirá este 17 de marzo. Pero ten cuidado, ya que no te recomendamos que cuentes tus planes a todo el mundo, pues las envidias podrían hacer que esa racha termine.

Nana Calistar tiene los horóscopos de hoy y le revela a todos los signos del zodiaco cómo les irá en salud, dinero y amor. Además esta semana tenemos cambios importantes, ya que se cierra cierra el año astrológico y viviremos el Equinoccio de primavera. Estamos en un puente entre eclipses que favorecerá a los capricornio, aquí te dejamos sus características:

Su nombre significa "cuerno de cabra".

En la astrología, se representa como un animal con cabeza de cabra y cola de pez.

Es más visible durante el invierno.

Sus estrellas más brillantes son Algedi, Dabih, Nashira y Deneb Algedi.

En la astrología, Capricornio es el signo más estructurado, disciplinado y ambicioso del zodiaco. Foto: Copilot

Horóscopo de Nana Calistar HOY 17 de marzo

Es tiempo de aprender que aquello que se repite trae un mensaje que no ha podido ser integrado, presta atención a ello para que puedas seguir avanzando hacia tus sueños.

Capricornio

Cierra ese ciclo de tu pasado que no te lleva a nada bueno, sigues viviendo con muchos rencores por personas que ya ni se encuentran a tu lado sino logras soltarlas no lograrás avanzar y quedarás atorada en esa área de tu vida. Vienen momentos gratos dentro de la familia que deberás de aprovechar porque quizás jamás se vuelvan a repetir. No tengas miedo en entregarte a esa persona que mueve tu mundo y vida solo asegúrate que es la persona correcta

Piscis

Tu carácter es demasiado explosivo y por esa razón muchas ocasiones explotas sin darte cuenta de que puedes dañar y lastimar a quienes son en realidad importantes para ti. Vienen días muy fuertes en los cuales tu vida podría dar un giro de 190°, es momento de hacerlo para renovarte y atraer nuevas metas y sueños para ti y los tuyos. Un divorcio o separación en la familia se ve llegar en próximas fechas.

Acuario

Un amor muy importante aparecerá, si no tienes una relación deberás de ser muy inteligente para saber y darte cuenta de que es la persona que requieres y necesitas que se quede en tu vida; algunas veces eres demasiado interesado e interesada en el factor económico y eso no ayuda del todo porque los alejas. Es momento que visualices hacia dónde vas en la vida porque te has perdido demasiado en tus caminos y has perdido el objetivo.

Sagitario

Te enteras de una infidelidad o divorcio de una amistad o de miembro de tu familia. Grandes amores aparecerán y con ellos la oportunidad de dar un giro de 190° a tus sueños y metas. Ten presente que amores de una noche siempre aparecerán, pero deberás ser muy inteligente para no caer en tonterías y provocaciones. Amistades podrían ponerte en mal con sus comentarios, andarán ladrando mucho de ti y podrían ocasionarte graves problemas.

Escorpión

Vienen amores muy fuertes y cambios en actitudes tuyas pues estas madurando mucho, nuevas energías estarán hoy en el aire. Vienen cambios de conducta importantes para ti y dichos cambios te ayudarán en mejoras económicas. Conocerás el verdadero rostro de una persona que te ha hecho creer que te es fiel y te quiere y demás mentiras que te ha dicho. Cuidado con venganzas las cuales podrías hacerte sentir la peor persona de este mundo.

Libra

Cuidado con caídas que estarán a la orden del día. Un viaje se va a cancelar por culpa de familiar o amistad. No permitas que nadie te quite el sueño, debes de ir tras cada una de tus etas poco a poco y sin tener que estar dando explicaciones de más que no te conducirán a ningún sitio. Si sientes ganas de caer hazlo, pero vuélvete a levantar con más fuerzas, tu fuerza esté en tu familia y en cada sueño o meta que emprendas. Estamos en un periodo entre eclipses que genera mucha energía de cambio y renovación. Foto: Copilot

Virgo

Enfermedad dentro de la familia e inclusive podría venir una perdida la cual lamentarán muchas personas. Cambios laborales que te benefician, pero también tendrás que buscar un patrimonio. Un viaje saldrá como esperas y podría ser a un lugar de playa. No te permitas manipular por nadie, es mejor que comiences a trabajar en esos sueños y metas que has traído en mente. Cuídate mucho de ex amistades te podrían meter en camisas de once verás.

Leo

Vienen momentos de incertidumbre los cuales tendrás muchas dudas sobre cuestiones no solo de tu pasado sino de tu mismo presente, sueños que te darán respuestas y una enfermedad infecciosa podría hacerte caer en cama. No permitas que celos y desconfianzas arruinen lo que tanto te ha costado construir, en el amor hay días en los cuales no te encuentras o no te hayas y no sabes realmente qué camino elegir, date la oportunidad de ir por cada meta y sueño.

Cáncer

Momento familiar en estos días bastante agradable, te sentirás como pez en el agua y podrás expresarte de la mejor gana. No dejes que nadie te robe la paz ni que las personas que te rodean hagan de ti un títere o después lo lamentarás, sabes que eres fuerte y controlas a quien te propones. Cuidado con traiciones de última hora en el terreno de los amores. Deja que cada persona se haga responsable de sus actos y tú de los tuyos.

Géminis

Es momento de tomar decisiones fuertes en el área del corazón para que no la sigas cagando como lo hiciste ya en el pasado. Cuida la parte de tus sentimientos pues si dejas entrar a quien ya sabes que solo te busca cuando necesita algo te hará sentir una de las peores personas del mundo. Aprende a quererte y amarte un poco más, no bajes tu valor por nadie y cree y confía en tu capacidad para tener a quien quieras y mandar al chorizo a quien ya no deseas.

Tauro

Ten mucho cuidado con lo que piensas y sobre todo con lo que dices pues sin darte cuenta dañarás a personas que son muy importantes y significan muchísimo para ti. No permitas que comentarios de otras personas arruinen tus días o te hagan bajar al suelo y caer. Has tenido todo para ser feliz pero no lo has sabido aprovechar y ese ha sido tu más grande error; ponte perra en tus metas, deja de lamentarte y ve por cada objetivo que prometiste.

Aries

Días de mucha reflexión y cambios de actitud que traerán contigo nuevas metas y proyectos que sabrás llevar a cabo de la mejor manera y forma. Quizás no sepas realmente lo que quieres y lo que deseas y por eso no te has logrado encontrar con tus sueños, anota en una hoja en blanco cada meta que tienes y cada deseo y cada día trata de leerlo e impulsarte a conseguirlos, no trates de llegar al final sino has dado el primero o segundo paso.