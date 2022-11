FOTOS | Lindsay Lohan demuestra que los abrigos de peluche son un clásico que nunca debe de faltar en invierno

Los años pasan y con el tiempo la moda se transforma, hay tendencias que dejan de estar en boga y otras que vuelven del pasado para demostrarnos que aún tienen mucho que dar, pero también existen clásicos que nunca han dejado de ser la sensación, tal y como ocurre con los abrigos de peluche, los cuales han sido bien recibidos desde su creación, pasando a ser los protagonistas de los looks de los años 70's, hasta convertirse en una de las prendas favoritas de artistas como Lindsay Lohan, quien por medio de redes sociales compartió una serie de fotografías en las que se le aprecia luciendo esta elegante prenda.

En las pics, la protagonista de películas como "Golpe de Suerte" y "Viernes de Locos" lleva un vestido rosa pastel con transparencias, el cual cuenta con unos delicados bordados que le permiten llevarse las miradas y combinar a la perfección con la temática navideña, pues a simple vista, parece que dichos bordados forman copos de nieve, los cuales serían un complemento perfecto para el escenario en el cual fue fotografiada la controversial actriz.

Lindsay Lohan asombró a todos con su outfit rosado

Pues, además de llevar un outfit de encanto, Lindsay Lohan eligió un set super cute para sus fotos pre decembrinas, en las cuales se aprecia un bello árbol de Navidad rosado que está decorado con esferas fiushas y que cuenta con una base de nieve artificial que le da un toque muy tierno a la escena en general.

A los pies de Lindsay Lohan se encuentran también dos cajas de regalo que no rompen con la idea de "una Navidad muy rosada" y que llevan enormes moños brillantes que hacen que la actriz sea quien salte a la vista, tal y como si fuera ella el arbolito de Navidad.

¿Usarías un abrigo de este estilo?

Pero volviendo a la estrella del look de la también cantante, cabe destacar lo suave y esponjoso que se ve el abrigo de peluche que con tanta elegancia porta Lindsay Lohan, el cual está en un tono palo de rosa, mismo que le sienta perfecto a su tono de piel y que hace un contraste muy sutil, pero visible con su vestido de princesa.

Las hermosas fotografías fueron tomadas para la publicación "Who What Wear", la cual se especializa en la cobertura de las tendencias de moda y estilo de las celebridades en boga, por lo cual no es de extrañarse que en esta ocasión quisieran dedicarle un espacio a Lindsay Lohan, quien recientemente estrenó una película en Netflix dedicada a las próximas fechas decembrinas.

El filme se titula "Navidad de Golpe" y relata la historia de una rica mujer mimada que luego de tener un accidente esquiando termina perdiendo la memoria, lo cual la llevará a cambiar su estilo de vida y valorar lo que realmente importa en la vida, llegando incluso a replantearse la idea del verdadero amor.

