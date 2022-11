Lindsay Lohan hace llorar a las redes sociales con el emotivo mensaje de despedida para su ex novio Aaron Carter

Tras la muerte de Aaron Carter muchas celebridades han mandado mensajes de condolencias a los familiares del artista, donde dedican palabras y momentos que tuvieron con él, uno de esos fue el de Lindsay Lohan quien mantuvo un bello romance adolescente en 2003.

Las estrellas pop que se conocieron a principios de siglo por la fama y el reconocimiento que ambos tenían, comenzaron a salir, pero al hacer clic decidieron formalizar una relación. La protagonista de “Chicas Pesadas" dice que fue una de las épocas más lindas de vida, sin embargo, no continuaron debido a que el cantante estaba enamorado de Hilary Duff.

A través de una entrevista en donde promocionaba su nueva película navideña de Netflix Falling for Christmas, Lohan habló de sobre su Carter y dijo que lamentaba su repentina muerte. "Mis oraciones van a su familia y que descanse en paz y que Dios lo bendiga", así le envío un emotivo mensaje a exnovio quien el pasado 5 de noviembre tras ser encontrado sin vida en su departamento.

Sólo anduvieron un año pero significo mucho para ambos Foto: Especial

¿Rivalidad entre Duff y Lohan?

En 2001 Aaron Carter inició en una relación con Hilary Duff cuando la conoció en la serie “Lizzie McGuire” primero eran amigos de set, pero después iniciaron las chispas cuando frente a cámaras tuvieron que darse un romántico beso para el tema, “I Want Candy” el flechazo se dio en instantes que iniciaron ese amor adolescente.

Sin embargo, la relación fue intermitente ya que el famoso decidió terminarla para andar con Lohan.“Empecé a salir con Hilary cuando cumplí 13 años. Estuve saliendo con ella como un año y medio, y luego me aburrí un poco, así que fui y empecé a conocer a Lindsay, a salir con Lindsay. Luego ya no quise hacer eso, así que volví con Hilary”, dijo Carter en 2005 durante una entrevista en The Big Idea with Donny Deutsch.

A diferencia de Lohan ella se hizo visible en Instagram con una publicación dedicada a su amor adolescente Foto: Especial

A pesar de todo, Duff no le guardo rencor y también hizo comentarios en memoria de el hermano del Backstreet Boy “Para Aaron: siento profundamente que la vida fuera tan dura para ti y que tuvieras que luchar delante de todo el mundo”, inició su el doloroso mensaje.

“Tenías un encanto que era absolutamente efervescente… mi yo adolescente te amaba profundamente. Envío amor a tu familia en este momento. Descansa tranquilo”, concluyó con la confesión de que ella sintió un verdadero cariño.

Ambas exparejas de Carter se llevan bien después del controversial triángulo amoroso, incluso Hilary en una entrevista dijo “Las dos somos adultas y, lo que sea que pasó, pasó cuando éramos jóvenes. Ya terminó”.

