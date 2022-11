Aaron Carter: esto se sabe de la muerte del cantante y hermano de uno de los Backstreet Boys

Esta mañana se dio a conocer el fallecimiento del actor y cantante Aaron Carter, hermano de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, noticia que ha conmocionado al medio del espectáculo, pues su repentina muerte deja muchas preguntas debido a que en los últimos años se vio envuelto en diversos escándalos.

Carter, de 34 años nació en Florida en el año 1987, comenzó de telonero del grupo de su hermano con apenas 10 años, llegando a publicar un primer álbum, que portaba su propio nombre, a tan temprana edad y convirtiéndolo en disco de oro.



En el año 2000, el hermano menor de Nick Carter amplió su producción discográfica con "Come and Get It", marcando las bases de su estilo, mucho más acercado a la música electrónica y al dance, con tal impacto que alcanzó la categoría de triple platino.

Aaron Carter tuvo una infancia difícil y una vida adulta llena de adicciones | Foto : EFE





En su faceta como actor, Carter apareció en series televisivas como "Lizzie McGuire" o "Sabrina the Teenage Witch", otros programas de tipo 'reality' como "Dancing With the Stars"; protagonizó una serie familiar sin guionizar titulada "E! House of Carters", e incluso se prodigó en Broadway con "Seussical the Musical".

Los detalles sobre su muerte

Cerca de las 11:00 de la mañana de este sábado 05 de noviembre, el joven padre fue hallado muerto en su casa ubicada en la ciudad de Lancaster en el condado de Los Ángeles, California, la noticia fue dada a conocer por el medio de espectáculos TMZ y posteriormente, el fallecimiento fue confirmado más tarde por el representante de su hermano a la prensa estadounidense, pero aún no se ha especificado la causa del deceso.

Además sufría severos problemas de salud mental, pues ya había sido diagnosticado de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad. Dichos problemas al parecer estaban relacionados con el abuso sexual que sufrió por parte de su hermana Leslie, ya fallecida cuando tenía entre 10 y 13 años. Además, Carter denunció que fue violado por dos bailarinas y que también sufrió abusos por parte de su hermano.

La carrera artística de Carter fue muy prometedora durante sus inicios | Foto: EFE

Cabe destacar que el alcohol y la marihuana habían hecho que su figura se viera perjudicada, llegando a perder la custodia de su hijo Prince por lo que fue ingresando en diversos centros de rehabilitación para tratar de superar su adicción.

Adicciones

En julio de 2017, Carter fue arrestado por conducir bajo la influencia y por haber consumido marihuana en Georgia mientras estaba en un automóvil con su entonces novia, Madison Parker. Un juez desestimó el caso el año pasado, pero fue puesto en libertad condicional por 12 meses, tuvo que completar 40 horas de servicio comunitario, asistir a clases de reducción de riesgo de conducir bajo la influencia (DUI por sus siglas en inglés) y someterse a una evaluación de drogas y alcohol.

Sin embargo, los últimos años de su vida no fueron los mejores ya que la imagen de Aaron aparecía repetidamente en portadas debido a diferentes polémicas personales en las que se vio envuelto y a sus constantes malas relaciones amorosas.

A través de Twitter Aaron asumió públicamente su bisexualidad luego de haber terminado su relación con su novia de ese entonces el 5 de agosto de 2017 y en marzo de 2021 dio a conocer que estaba esperando su primer hijo con Melanie Martin y en noviembre del mismo año nació el pequeño Prince Lyric Carter.

SIGUE LEYENDO

Nick Carter, integrante de Backstreet Boys, pide por la salud de su esposa y su bebé

"BTS la versión china de Backstreet Boys", asegura programa de radio; lo califican de racista

Backstreet Boys y NSYNC se unen en BACK-SYNC ¡y así suena esta nueva banda! (VIDEO)