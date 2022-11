5 FOTOS con las que Irina Baeva demuestra que está mejor sin Gabriel Soto

Pese a que Irina Baeva y Gabriel Soto no han hecho oficial su ruptura, los rumores al respecto continúan, no solo Alex Kaffie aseguró el fin de esta relación, hay otras voces que también apuntan a lo mismo, por ejemplo un amigo del actor confirmó que ya no son pareja e incluso que el protagonista de Mi camino es amarte se encuentra en la conquista de una de sus compañeras de la telenovela.

Asimismo, se ha dicho que su rompimiento podría deberse a una infidelidad por parte de Soto, la cual podría haber sido con su expareja, la actriz Martha Julia, o con la colombiana Sara Corrales, su actual compañera de trabajo; sin embargo, son solo especulaciones.

Empero más allá de si el fin de su relación es real, no cabe duda que la pareja tuvo su periodo de esplendor y felicidad, y que el actor estaba cautivado por la actriz rusa, quien fue tendencia recientemente en redes sociales luego de integrarse al equipo de investigadores del reality show ¿Quién es la máscara?.

La actriz sorprendió con su belleza en el reality show. Foto:IG/ @quieneslamascara

En diciembre del año pasado, Gabriel Soto no dejaba de gritar a los cuatro vientos su gran amor y admiración por Irina Baeva, incluso en una entrevista con el programa Hoy dijo: “Obviamente no es lo mismo ver una foto que verla en vivo, imagínate la emoción y de verdad, no es porque sea mi mujer, pero Irina es una mujer despampanantemente bella, es hermosísima, tiene unos ojos hermosísimos", y las recientes fotos de la actriz lo demuestran.

El actor siempre destacó la belleza de su novia rusa. Foto:IG/ irinabaeva

Los actores actualmente se encuentran en Estados Unidos pese a todos los rumores que hay alrededor de ellos; sin embargo, la actriz estuvo sola en Qatar, lugar que aprovechó para tomarse algunas fotografías que compartió en sus redes y con las que de nuevo sorprendió a sus fans con su sensualidad.

La actriz modeló durante su paso por Qatar. Foto:IG/ irinabaeva

Irina también ha dejado ver en sus redes, lo cuidadosa que es con su cuerpo, que trata de mantener radiante y en forma, practicando algunas actividades como el yoga.

La rusa de 30 años luce en redes su escultural figura. Foto:IG/ irinabaeva

La actriz también ha compartido imágenes en las que ha dejado al descubierto su marcado abdomen, recibiendo miles de "me gusta" por parte de sus seguidores.

Irina Baeva comparte con regularidad sensuales imágenes en sus redes. Foto:IG/ irinabaeva

