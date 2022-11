Irina Baeva enciende la red en revelador look que deja poco a la imaginación

La guapa actriz de televisión, Irina Baeva se convirtió en tendencia en redes sociales después de sumarse al equipo de investigadores del reality show "¿Quién es la máscara?", lugar al que se presentó con un coqueto look que la convirtió en la nueva reina de belleza entre las estrellas de la farándula.

Fue en la pasada transmisión del domingo 13 de noviembre cuando Televisa sorprendió a todos sus televidentes al anunciar que la actriz de telenovelas formaría parte del equipo de investigadores del famoso programa de televisión, por lo que su visita no pasó desapercibida para absolutamente nadie.

Foto: Instagram/@irinabaeva

Irina Baeva se luce en arriesgado look

Ante sus millones de seguidores en Instagram, Irina Baeva se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales después de aparecer en la cuarta temporada de "¿Quién es la máscara?" y no como una de sus participantes, sino al demostrar sus habilidades como una investigadora.

Junto a Galilea Montijo, Yuri, Juanpa Zurita y Carlos Rivera, la protagonista de telenovelas como "Amor dividido", "Soltero con hijas" y "Muchacha italiana viene a casarse" deslumbró con un espectacular look que seguramente marcará tendencia de moda en las celebraciones de Fin de Año.

En una imagen compartida por "¿Quién es la máscara?" vemos que la famosa nacida en Rusia se robó todas las miradas al vestir un look que resaltó su belleza a sus 30 años. El look consiste en un top que dejó al descubierto su marcado abdomen, robando miles de "me gusta" en las redes sociales.

"Hermosa", "Espectacular" y "Bella", fueron algunos de los comentarios que recibió la estrella de televisión.

Foto: Instagram/@quieneslamascara

Irina Baeva y su truene con Gabriel Soto

Hace unas semanas, el columnista en El Heraldo de México, Alex Kaffie destapó que Irina Baeva y Gabriel Soto habrían puesto fin a su relación después de varios años de noviazgo. El experto en temas de la farándula confesó que este fue el motivo por el que la pareja canceló su boda en repetidas ocasiones.

Hasta el momento ni la guapa actriz ni el galán de telenovelas han confirmado o desmentido la información filtrada por Alex Kaffie, lo cierto es que en redes sociales llevan un buen rato sin compartir una fotografía juntos.

