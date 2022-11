Un disco de oro, corridos y mucha cumbia: a Santa Fe Klan su barrio lo respalda en la Arena CDMX

De entre los cerros de asfalto nació un río que sonaba a trompetas, gaitas y acordeones. Dicen que cada vez que inicia la fiesta se abre la rueda en una danza ritual y comienza a temblar en sus centros la tierra. Un demonio se desató en el escenario y no lo exorcizó Santa Fe Klan. El Sonido "La Cumbita" ejecutó la legendaria cumbia de "Satanás". Los tambores hicieron lo suyo, el güiro también. El maestro Alberto Pedraza no se quedó atrás. Los emblemáticos "saludos para la Morelos, Tepito y la Merced" rompieron con el orden. Empezó el huateque en la Arena Ciudad de México. La consola sirvió para ahuyentar al ser del inframundo. Se apagaron las luces y los fanáticos pedían a su ídolo.

Vestido con camisa y playera holgada, pantalones de mezclilla y paliacate en la frente con el "473", el número de lada que te conecta con el barrio de Santa Fe, en el estado de Guanajuato, Ángel Jair Quezada Jasso se desliza con la seguridad del torero que de ante mano sabe que saldrá en hombros cortando orejas y rabo. Minutos antes, las pantallas proyectaron imágenes del portazo que se registró en el concierto del rapero en la Feria de León, en enero del presente año. Referencia que él mismo ofreció para definir que "todxs caben en su espectáculo, nadie debe de quedarse afuera".

La Arena CDMX se le entregó al originario de Guanajuato

"Nunca imaginé" es la primera canción. La letra hace justicia a todo el camino recorrido por el joven de 23 años, quien confesó odiar el individualismo del mundo moderno y siempre trabajar en colectivo, por lo que nunca aparece solo en escena, siempre estará acompañado de fuego, luces, bailarines, bailarinas, músicos y hasta banda sinaloense. Todo es constante aprendizaje. Santa Fe Klan se sincera y dice que no sabe nada de música, ni de tonos, ni del Re, Do o Mi, "la neta no me sé nada. Yo nada más con el puro oído, trato de no perder mi esencia, solamente aprendo las mañas de músicos, productores y artistas", ha dicho en entrevistas.

Santa Fe Klan, una rockola para todas las edades

"Lo que tiene Santa Fe es que no quiere copiar a los gringos, no ha cambiado ni su forma de vestir, ni su forma de hablar, cada vez que lo veo en el escenario es como si viera a los chavos de mi barrio subir a la tarima y mostrar su talento", me dice MC Lokote, quien viajó desde Iztapalapa para presenciar el show. Durante las más de 5 horas que estaremos reunidos más de 22 mil personas bajo el mismo techo, se alcanza a observar la diversidad de generaciones que se dejaron caer al norte de la capital y corear cada éxito: niños, niñas, parejas de novios, abuelitos y chavos banda de la periferia. Cuando más afónicos salgan del recinto, mayor es la prueba de su devoción hacia "Ángelito", como lo nombran de cariño.

Y él no solamente se deja querer, siempre lo goza, lo agradece. Tanto que hasta sus máximos críticos no se explican el por qué de su éxito. Digo, hay días en que todos hemos sentido que nadie nos quiere, pero bastarían con pasar más de 240 minutos en los huesos del cantante como remedio para cualquier día gris de tristeza.

En una industria musical tan cambiante e instantánea existen una serie de reglas implícitas que se buscan imponer y legitimar. Si te quitas la playera, procura que tu abdomen sea marcado. Si vas a rapear, haz que tu lírica encaje en el status quo de la escena hip-hop. Esas son las reglas que desde 2017 busca romper Quezada Jasso con sus cincos materiales: "Por Costumbre" (2017), "Seguimos Radicando" (2017), "Bendecido" (2019), "Santa Cumbia" (2021) y "Mundo" (2022), éste último por el que recibió disco de oro esta noche en Azcapotzalco.

Peso Pluma, cantante de corridos bélicos, subió con Santa Fe Klan

Pareciera que ninguno de sus movimientos son planeados, o preparados a partir de una rutina: él sabe que la gente viene a tirar placa, a desahogarse y divertirse, aunque lo que hace Santa Fe no es precisamente bailar. Pareciera que cuando pasa frente a los celulares de los fanáticos, estuvieran grabando a su primo o prima cantando, preparados para reventar la noche y salir de fiesta.

Saca, prende y sorprende

Las canciones e invitados especiales se suceden igual que balas en el carrusel de un revólver. Todas dan justo en el blanco, pienso, porque más de uno y una de los que me rodean dejan escapar tremendas lágrimas que me hacen recordar las que brotaban de mis ojos cuando veía la muerte de Mufasa en el Rey León.

"Mar y Tierra", "Se acabó", "Te iré a buscar", "Debo entender". Y esta última rola me respondió mi interrogante sobre las lagrimas: Ángel Quezada la dedicó a todos nuestros difuntos, aquellas personas que abandonaron este plano astral y volveremos a encontrar en el camino. Minutos después, como si se tratara de un volantazo cuando te equivocas de dirección en la carretera, Santa Fe nos mostró su lado bélico.

Eme Malafe apareció en el escenario con un chaleco antibalas y una botella en la mano para cantar junto con Ángel un bloque de corridos tumbados. "La última bala", interpretó Eme Malafe, recordando que en mayo pasado, el rapero fue atacado a balazos en calles de la colonia Morelos. Por poco lo desconoce su jauría, pero como si se tratara de un ave fenix celebra con Santa Fe la vida "alterada" que encarna. En la siguiente escena, ya con la pandilla prendida y una tuba sinaloense, subió Peso Pluma, unas de las voces jóvenes del género bélico. Pensé que tocarían "JGL", pero no sucedió.

Gritos, gritos y más gritos. "Por favor, tírelo, para la otra lo sacamos", les ordenó una integrante del cuerpo de seguridad a los que sin miedo sacaban un toque.

Sonido La Cumbita le puso sabor a la noche con el acordeón

El orgullo del barrio de Santa Fe

El hijo pródigo de Santa Fe, Guanajuato ya no es promesa, es una realidad, se ha vuelto un referente del rap mexicano por el gran uso de géneros musicales en sus composiciones, desde hip hop hasta regional mexicano, corridos y cumbia. Ha colaborado con artistas como Camilo Lara (Instituto Mexicano del Sonido), el colombiano Nanpa Básico y Gera MX. Quizás su colaboración más destacada sea la de ‘Grandes ligas’, en la que acompañó a Snoop Dogg, Alemán, Lupillo Rivera y B-Real (Cypress Hill).

La gran ausente de la noche fue "Soy", canción que forma parte del soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever, de Marvel. Pero, aprovechando que era el último round de la noche, Santa Fe se puso la capa de héroe al cerrar con "Soy Mexicano" junto a su camarada Lefty SM, "Todos en la cuadra bien locos", con MC Davo, "La dosis perfecta" con Panteón Rococo ( sin Dr. Shenka, pero Paco Barajas salió al quite) y "Ultimate" a lado de Snow The Product.

Santa Fe realiza su última reverencia al público y como lo adelantamos, se despide levantado en hombros por sus bailarines y tocando un cover de Molotov, que no les diré el título, pero spoiler: es una connotación homofóbica. Aún falta salir de la Arena, cruzar el mercado banquetero de mercancía pirata y llegar a casa como dios te da a entender. Son las 12:30 de la noche y tanto el metro como el metrobús se encuentran cerrados. Tocará rifarse la misión con los precios altos de los taxis. ¿Recuerdan que les dije que los fans de Santa Fe son de todas las edades? Pues lo más jóvenes descansarán porque domingo, pero los ya no tan jóvenes trabajaremos y nos duelen más los huesos al levantarnos.

