Esta joven actriz le pidió matrimonio a Gabriel Soto y no es Irina Baeva, ¿qué pasó?

Sin duda alguna, uno de los actores más polémicos es Gabriel Soto, quien actualmente se encuentra en medio el ojo del huracán debido a los rumores sobre una presunta separación de la actriz de origen ruso Irina Baeva, y es que esta ruptura habría sido confirmada por el periodista de espectáculos Alex Kaffie en su columna de esta casa editorial.

Pese a toda la polémica antes mencionada entre el galán de telenovelas y la rusa, fue en redes sociales en donde una joven actriz confesó que le pidió matrimonio a Gabriel Soto y que además éste aceptó, pero esto no es todo pues narró cómo fue aquel romántico momento.

Se trata de la actriz Daniela Aedo de 27 años de edad, a quien conocimos hace más de 20 años con actuaciones especiales en telenovelas como “Vivo por Elena”, “Atrévete a olvidarme”, pero no fue hasta el año 2000 que ganó popularidad debido a su protagónico en “Carita de Ángel”, entre otras más.

Pese a que estuvo alejada de la actuación por algún tiempo, pues retomó sus estudios, regresó hace un par de años con algunos proyectos por lo que constantemente se encuentra en la televisora de San Ángel y fue ahí donde se encontró hace unos días a Gabriel Soto y esto la puso muy nerviosa.

Daniela Aedo utilizó sus redes sociales para contar a sus seguidores cómo es que siendo tan solo una niña le pidió matrimonio a Gabriel Soto, pues siempre estuvo muy enamorada de él ya que éste “era su crush” de la infancia.

De acuerdo con Daniela Aedo, estaban grabando “Carita de Ángel” y Gabriel Soto también participó en esta telenovela, por lo que la pequeña protagonista, fuera de cámaras le confesó su amor y le pidió que fuera su esposo, ante la tierna propuesta el galán de galanes aceptó y fue un hombre de la producción quien los terminó “casando” a través del apuntador.

A más de 20 años de su “matrimonio”, Daniela Aedo se reencontró con Gabriel Soto en los pasillos de Televisa, ya que él se encuentra grabando su nueva telenovela y ella está en otros proyectos, fue entonces que lo vio y se acercó a él para platicar.

“Con pena me le acerco y le digo, oye Gabriel hola, perdóname por interrumpirte oye tu no te acuerdas de mi pero, ¿te acuerdas que alguna vez saliste en una novela que se llama ‘Carita de Ángel’? y me dice: ‘si, si’, ¿te acuerdas que la niña de la novela tenía un crush muy serio contigo? ‘sí, sí’, yo soy esa niña..”, contó Daniela Aedo